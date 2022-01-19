نخبة العدّائين يشاركون في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس عن مسار السباق والراعي الفني لنصف ماراثون رأس الخيمة 2022، كما أعلنت أيضاً عن مشاركة عدد من أبرز العدائين العالميين الذين ينضمون إلى مجموعة النخبة في المنافسات المرتقبة المقرر لها السبت 19 فبراير. ويشارك في المنافسة على المركز الأول العداءان الكينيان أبيل كيبشومبا وبريغيد كوسغي في أسرع نصف ماراثون في العالم، وإلى جانبهما نخبة الرياضيين الدوليين الذين تم الإعلان عنهم أخيراً، وفي مقدمتهم، جاكوب كيبليمو، وأبابيل يشانه حاملة لقب نصف ماراثون رأس الخيمة لعام 2020.

رقم مذهل

كما ينضم إلى الرياضيين العالميين في فئة الرجال، العداء الكيني أبيل كيبشومبا، الذي أحرز ثاني أسرع وقت في فئة نصف الماراثون لعام 2021، محققاً أفضل رقم شخصي مذهل وقدره 58 دقيقة و7 ثوانٍ، ويسعى أبيل للتغلب على أفضل زمن شخصي، ومن المتوقع أن يسعى لتقديم منافسة مثيرة خلال الحدث.

2020

تشارك أبابيل يشانه حاملة لقب نصف ماراثون رأس الخيمة لعام 2020.بهدف تحطيم أفضل وقت شخصي لها في نصف الماراثون، والبالغ ساعة وأربع دقائق و49 ثانية، كما تستعد العداءة الكينية بريغيد كوسغي، حاملة الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون الحالي، وصاحبة الخبرة الطويلة، للانضمام إلى المجموعة المتميزة من نخبة الأبطال والبطلات الذين تم الإعلان عنهم.

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