إغلاق التسجيل ببطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يغلق اليوم باب الاشتراك في بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، يوم السبت المقبل، على شاطئ منطقة الخان في الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وحددت اللجنة المنظمة، صباح السبت المقبل، موعداً لإجراءات الميزان الرسمية للاعبين والقرعة، فيما تبدأ منافسات الدور التمهيدي عند العاشرة صباحاً بشاطئ الخان، وفقاً للشروط.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، التي تستضيف البطولة، بما يسهم في اتساع رقعة المشاركة، متوجهاً بالشكر للجهات التي تدعم مسيرة الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز