20 فريقاً عالمياً ونخبة الدراجين في طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات ورعاة وقمصان النسخة الرابعة من طواف الإمارات، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 26 فبراير 2022، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً محترفاً، ونخبة دراجي العالم.

وجاء الإعلان عن مسارات وقمصان النسخة الجديدة في مؤتمر صحفي أقيم أمس في قناة أبوظبي الرياضية - الناقل الرسمي لجميع المراحل – بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد إبراهيم، رئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة، وهاشم الهاشمي، مدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي كارلو فيرا، رئيس وكالة التجارة الإيطالية، ومحمد القاسم، المدير الإداري لشركة نخيل.

وتقام النسخة الرابعة من الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1081 كيلومتراً، عبر 7 مراحل، تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتان جبليتان، ومرحلة سباق ضد الساعة.

ويقام الطواف بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو 2020، الذي يستمر حتى 31 مارس المقبل، حيث يحتضن «إكسبو» بداية ونهاية المرحلة السادسة من الطواف.

مسارات الطواف

وينطلق الطواف بالمرحلة الأولى «مرحلة مياه العين»، ولمسافة 185 كلم، من مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وهي مرحلة سريعة، حيث يمر الطواف عبر الكثبان الرملية لصحراء ليوا، وسيتم تغطية سلسلة من فترات الصعود والهبوط، وصولاً إلى منطقة تل مرعب، ثم اتباع نفس المسار في طريق العودة إلى مدينة زايد.

وتبدأ المرحلة الثانية «مرحلة الشركة العالمية القابضة»، وتبلغ مسافتها 187 كلم من جزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي، وتتجه إلى جزيرة ياس، ثم شاطئ الراحة، مروراً بمسجد الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى خط النهاية بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتقام المرحلة الثالثة «مرحلة جي 42 – عجمان» بسباق ضد الساعة لمسافة 9 كلم، وهي مرحلة سرعة عبر طرق إمارة عجمان.

وينتقل الطواف في المرحلة الرابعة «مرحلة مدينة برجيل الطبية»، ولمسافة 169 كلم، وهي المرحلة الجبلية الأولى في الطواف، وتبدأ من إمارة الفجيرة، وتشق طريقها شمالاً وصولاً إلى أعلى قمة جبل جيس ولمسافة 20 كلم.

أما المرحلة الخامسة «مرحلة جزيرة المرجان» والتي تقام لمسافة 197 كلم، فتنطلق من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء مرة أخرى لتصل إلى جزيرة المرجان برأس الخيمة.

ويكتب طواف الإمارات فصلاً جديداً من تفرده عند إقامة المرحلة السادسة «مرحلة إكسبو دبي 2020» والتي تبلغ مسافتها 186 كلم، وتنطلق من داخل معرض إكسبو، مروراً بعدد من أبرز المعالم وفي مقدمتها «دبي هاربر» و«عين دبي» و«متحف المستقبل»، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر إكسبو.

ويختتم الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة «مرحلة مبادلة» – الشريك الوطني، ولمسافة 148 كلم، وهي ثاني أصعب مراحل السباق وتعد مرحلة جبلية كلاسيكية، وتشهد تحدياً كبيراً بين الدراجين لصعود قمة جبل حفيت الذي يقع على ارتفاع 1025 متراً فوق سطح البحر، كما يمر السباق خلال المرحلة الأخيرة عبر أبرز معالم مدينة العين.

نخبة العالم

وقال عارف حمد العواني: نحن سعداء بالإعلان عن مسارات وقمصان ورعاة طواف الإمارات بنسخته الرابعة التي تستقبل من جديد نخبة الفرق والدراجين في العالم في انطلاقة السباقات العالمية لأجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، متمنين أن يكون طواف الإمارات بوابة لانطلاقة موسم عالمي ثري وحافل بالنجاحات والنتائج الإيجابية للجميع، مشيداً بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل سلامة وصحة الجميع.

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