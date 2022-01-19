ماجد سلطان: شباب الأهلي لم ينسحب من كأس الصالات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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أكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، أن فريقه حريص على التواجد لأداء المباراتين المقبلتين أمام خورفكان واتحاد كلباء في بطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات، موضحاً أن الفريق لم ينسحب من البطولة، وهناك لبس لدى البعض، الفريق حضر إلى نادي النصر لأداء المباراة، ولكن عدد اللاعبين لم يكن كافياً لخوض المباراة حسب اللائحة المنصوص عليها، وبالفعل طبق حكام المباراة اللائحة التي تنص على عدم إطلاق صافرة البداية دون أن يكون العدد 10 لاعبين كحد أدنى، ونحن من جانبنا تفهمنا اللائحة وتناقشنا مع لجنة كرة الصالات التي وعدت بتعديل اللائحة، ونشكر لجنة كرة الصالات برئاسة عبد الملك محمد جاني على الأخذ والعطاء والتعاون معنا ومع جميع الأندية وعلى اهتمامها بالأندية واللعبة بصفة عامة.

كما أشاد بموقف نادي النصر الذي وافق على التأجيل، ولكن اللائحة تنص على أن التأجيل يتم التقدم بطلبه قبل 72 ساعة من يوم المباراة، فيما يتعلق بالظروف والأمور الطارئة والإصابات.

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