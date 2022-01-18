دبي .. 10 فعاليات رياضية للاستمتاع بممارسة الرياضة في "أجمل شتاء في العالم"

المصدر: وام

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تشهد دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي 10 فعاليات رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي وبين كافة فئات المجتمع وجميع الجنسيات للاستمتاع بممارسة الرياضة في "أجمل شتاء في العالم" وتبرز روعة فصل الشتاء في دولة الإمارات وتشجع السياحة الداخلية وتستقطب السياح من مختلف دول العالم.

ويتصدر "سباق إكسبو 2020 للجري 2" قائمة الفعاليات الرياضية التي تنظم في نهاية الأسبوع الجاري ويشارك فيه الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات من الدولة والزوار بالاضافة الى استضافة نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في "بطولة باول الدولية للتنس" التي بدأت يوم 17 يناير وهي أول بطولة "تن برو" تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس.

وينطلق موسم 2022 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو وهي واحدة من أهم سلسلة بطولات للبولو في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وتقام في منتجع ونادي الحبتور للبولو بمشاركة 7 فرق تضم أفضل لاعبي البولو في العالم.

وينظم مجلس دبي الرياضي سلسلة فعاليات "يلا يوغا" المخصصة للسيدات والتي تقام في أبرز المناطق السياحية بدبي للاستمتاع بممارسة رياضة اليوغا بخصوصية تامة مع أفضل المدربات المحترفات في اليوغا بمختلف أنواعها، وستقام فعالية هذا الأسبوع في "ذا فيو" بنخلة جميرا.

وتقام النسخة الرابعة من سلسلة تحديات اللياقة البدنية التي تحمل اسم "سبارتان ديكا فيت" وتنطلق السبت في حي دبي للتصميم، وتضم مجموعة من تدريبات اللياقة البدنية الصعبة في حين يقام سباق "نصف ماراثون ميلرز" للجري الذي تنظمه شركة بونجابي للفعاليات الرياضية في "ذا تراك" بميدان.

وتستمر "بطولة المدرسة الأمريكية الدولية لألعاب القوى" التي تستضيفها أكاديمية جيمس العالمية بينما تقام بطولة هاميلتون للسباحة يوم السبت في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية كما ينطلق سباق سبينس للجري العائلي في الساعة 8 صباحًا وينظم في المنطقة المجاورة لمركز "سيركل مول" التجاري في قرية جميرا الدائرية، وتنطلق أيضًا في الساعة السادسة صباحً الجولة التأهيلية من سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية التي تقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية.

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