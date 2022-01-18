تايكواندو الشارقة يتوج ببطولة الإمارات المفتوحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نجح أبطال تايكواندو الشارقة، في الحفاظ على لقب بطولة الإمارات المفتوحة للرجال، حينما توجوا بطلاً المرة الخامسة على التوالي، في البطولة التي استضافتها صالة نادي اتحاد كلباء، واستطاعوا الحصول على 10 ميداليات ملونة، بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة، وضعتهم في صدارة الترتيب، بجمع 72 نقطة في البطولة، التي شارك فيها 12 نادياً من أندية الدولة.

وأشاد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، بالنتيجة المحققة، مبيناً أنها امتداد لسلسلة النتائج المتميزة التي ظلت تحققها الألعاب الفردية، وأكد أنه أمر غير مستغرب من فرقنا التي فرضت سيطرتها على عدد من الألعاب، وأصبحت حصراً على نادي الشارقة. موضحاً أن النادي لديه خطط واستراتيجيات تهدف لتجهيز اللاعبين بأفضل الطرق، ورفد منتخبات الدولة باللاعبين المتميزين، مبيناً أن مجلس الإدارة لا يألو جهداً في توفير احتياجات جميع الألعاب كافة بالنادي، لتشريف اسم ومكانة النادي داخلياً ورفع علم الدولة خارجياً.

ولفت المدفع، إلى أن المحافظة على المكتسبات أحد أهم المحاور التي يرتكز عليها النادي في عمله، وإلى أن المجلس يعمل بمبدأ الاستمرار وتواصل الأجيال وتبادل الخبرات بين اللاعبين، لتحقيق الهدف المنشود وهو المركز الأول وصعود منصات التتويج وإضافة مزيد من الإنجازات.

ومن جانبه، أوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن حصول النادي على بطولة الإمارات المفتوحة المرة الخامسة على التوالي، دليل على العمل الكبير الذي يُبذل من أطراف المنظومة كافة، وثمرة جهود الطاقم الإداري والفني، بقيادة عبدالله حاتم، ولاعبي النادي الذين وصلوا لمرحلة متقدمة من الجهوزية والخبرة.

وأشار إلى أن النادي أصبح رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في لعبة التايكواندو، وأصبح بطل الساحة المحلية عن جدارة واستحقاق علاوة على إنجازاته في كل مشاركاته الخارجية، مضيفاً إن النادي مملوء بالمواهب القادرة على الذهاب بعيداً، بفضل الخطط والاستراتيجيات التي يضعها النادي والتي حققت أهدافها.

ولفت إلى أن تايكواندو الشارقة من أفضل فرق الدولة، ونتائجه داخلياً وخارجياً تتحدث عنه، ممتدحاً العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني في الارتقاء باللاعبين وتطوير مهاراتهم بالشكل الذي يتناسب مع البطولات، والتي أصبحت حصراً على نادي الشارقة.

واختتم: نهنئ أبطالنا على هذه النتيجة المتميزة، والشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي، على دعمه المتواصل في توفير سبل النجاح كافة للفرق الرياضية، ولمجلس إدارة النادي على الدعم اللامحدود الذي ظلت تجده الألعاب الفردية، ونتمنى إضافة المزيد من الإنجازات.

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