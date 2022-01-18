التحدي الخيري على سطح «جيه إيه ليك فيو» يجمع نجوم الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io عن انضمام أربعة من أهم أبطال الغولف إلى قائمة تضم ثمانية من ألمع نجوم الرياضة للفوز بالتحدي الخيري على سطح فندق جيه إيه ليك فيو في منتجع جيه إيه ذا ريزورت دبي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات البطولة الاثنين المقبل.

ويبرز من المشاركين رافا كابريرا بيلو، سفير الغولف الرسمي لعلامة جيه إيه للمنتجعات والفنادق، وحامل اللقب أدري أرناوس، إلى جانب كارل شوارتزل وداني ويليت، الفائزين ببطولة المحترفين لعامي 2011 و2016، وهينريك ستينسن، حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2016، وشين لوري، حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2019، والنجم السويدي سيباستيان سودربيرج، والنجم الأمريكي الصاعد سام بينيت.

مبادرة

وينطلق التحدي الساعة 4:30 مساءً الاثنين المقبل، في لاونج بايبيه على سطح فندق جيه إيه ليك فيو، حيث يشهد منافسات مميزة يخوضها اللاعبون تتضمن ضربات على بعد 90 ياردة من نقطة الانطلاق المرتفعة إلى الحفرة الثانية لملعب الغولف المكون من 9 حفر، ويحصل اللاعب الفائز على جائزة تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم إماراتي تُمنح لمؤسسة الجليلة الخيرية. كما يحظى عشاق الغولف بفرصة الفوز بمقاعد محدودة للمشاركة في الفعالية المباشرة من خلال متابعة الصفحة jatheresort@ على إنستغرام، وتتيح الفعالية للضيوف إمكانية توقع اللاعب الفائز والفوز بجوائز قيمة، والمشاركة في جولات غولف.

وتنطلق مجريات التحدي الخيري على سطح فندق جيه إيه ليك فيو على أرض ملعب غولف قياسي مكون من 9 حفر بمعدل ضربات يبلغ 35، بالإضافة إلى مرافق تدريبية وفق معايير أكاديمية ليدبيتر للغولف في منتجع جيه إيه ذا ريزورت دبي.

استضافة

وقال ستيوارت مكموردو، مدير ملعب الغولف في جيه إيه ذا ريزورت: يسرنا استضافة هذه الفعالية المميزة مجدداً بعد انطلاقها للمرة الأولى في عام 2020، وتجمع منافسات هذا العام مجموعة من ألمع اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتشكل فرصة رائعة لتسليط الضوء على ملعب الغولف ومرافق المنتجع المذهلة.

يذكر أن التحدي الخيري ينطلق في إطار التحضيرات لبطولة دبي ديزرت كلاسيك وهي فعالية الغولف الأعرق والأبرز في المنطقة، والتي تنطلق كجزء من فعاليات سلسلة بطولات رولكس لعام 2022، ويتسنى للجمهور حضور منافسات البطولة مجاناً للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة قبل 33 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز