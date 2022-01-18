ديوكوفيتش يخسر أكثر من 3 ملايين دولار بحرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا

المصدر: البيان

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تسبب قرار ترحيل المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا في خسارته أكثر من ثلاثة ملايين دولار كان من الممكن أن يحصل عليها في حال فوزه ببطولتها المفتوحة لكرة المضرب.

وخصص منظمو البطولة جوائز مالية قدرها 3.3 مليون دولار للفائزين وحوالي 1.7 مليون دولار أمريكي لصاحب المركز الثاني و800 ألف دولار أمريكي لمن يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة وهو ارتفاع بمقدار 4.5% عن الجوائز المالية لبطولة العام الماضي.

ورغم رفضه الحصول على لقاح كوفيد-19، سعى ديوكوفيتش إلى المنافسة بالبطولة والفوز بها ليزيد حصته من بطولات غراند سلام إلى 21 لقباً وهو رقم قياسي.

وقال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إن ديوكوفيتش خالف القانون بانتهاكه العزل الصحي الإجباري وخاصة بعد إصابته بالفيروس وهو غير ملقح ضده.

يواجه ديوكوفيتش الآن حظراً محتملاً من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات، لكن هذا الحظر قد يتم التنازل عنه إذا كانت هناك "ظروف قاهرة"، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الأسترالية.

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