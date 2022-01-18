سكيك يشارك في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام اللاعب أحمد سكيك المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، إلى جانب نخبة لاعبي الغولف في العالم، مثل روري ماكلروي وكولين موريكاوا وآدم سكوت، ليمثل الإمارات في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف التي ستقام خلال الفترة 20 - 23 يناير الجاري.

كما يتنافس سكيك على كأس الصقر المُجنّح مع جوش هيل، أحد أبرز اللاعبين المحليين عن فئة الهواة، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي للهواة في ديسمبر الماضي؛ والذي ساهم بتأهله للمشاركة في البطولة المرموقة للعام الثاني على التوالي.

ويحرص نجم الإمارات البالغ من العمر 24 عاماً على تحسين مستواه بعد ظهوره الأول في البطولة منذ عامين، حيث نجح في تحقيق إنجاز تاريخي في شهر نوفمبر الماضي بقيامه بالضربة الأولى في افتتاح بطولة أفيف دبي 2021، محققاً في نهايتها أفضل نتيجة للاعب إماراتي في تاريخ جولة دي بي وورلد على الإطلاق.

ثقة

وقال أحمد سكيك:«يُشرفني أن أتلقى دعوة المشاركة في البطولة للمنافسة في جولة دي بي وورلد إلى جانب هذه الأسماء المرموقة. وكُلّي ثقة بأهمية هذه التجربة المميزة لجميع اللاعبين، كما أتطلع لبدء المنافسات على أرض ملعب ياس لينكس لتوظيف الخبرات التي اكتسبتها من تجاربي السابقة لتحقيق نتيجة مميزة». وأضاف: أفتخر بالنتائج التي حققتها على مدى العامين الماضيين، وآمل أن أقدّم أداءً استثنائياً يرفع اسم الإمارات عالياً في منافسات هذا الأسبوع أيضاً.

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