«زيورخ» عروس الحول في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي-علي الظاهري

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احتضن ميدان المرموم في دبي يوم أمس، منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهدت السباقات والتي امتدت لمسافة 8 كلم، تحدياً ساخناً بين هجن أبناء القبائل على مدار 28 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية.

وتختتم هجن أصحاب السمو الشيوخ مشوارها في المهرجان عبر آخر محطاتها اليوم في تحديات الحول والزمول لمسافة 8 كلم، وسيشهد اليوم إقامة 27 شوطاً بالفترتين الصباحية والمسائية.

وفرضت «زيورخ» صاحبة الرصيد الحافل بالإنجازات لسعيد جابر عبدالله محمد، سيطرتها على صدارة الشوط الأول الرئيسي في الفترة المسائية والمخصص للحول المحليات مسجلة أفضل توقيت بلغ 12:31:9 دقيقة. واقتنصت «طموح» صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات لمبارك محمد ثاني بن قطامي السويدي مسجلة زمناً قدره 12:38:8 دقيقة.

وحقق «مسعف» لمبارك سعد سعيد ضحيه العامري ناموس الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات مسجلاً زمناً قدره 12:52:7 دقيقة.

وبصم «مبلش» على ناموس رابع أشواط المساء المخصص للزمول المهجنات لعلي غانم سعيد العلم الخيارين مسجلاً زمناً قدره 12:51:4 دقيقة.

وأهدت «تراحيب» مالكها سعيد جابر عبدالله الناموس الثاني بعد صدارة الشوط الخامس للحول المحليات مسجلة زمناً قدره 12.38.1 دقيقة، وفازت «العزرة» لسعيد العثه خزع العامري بصدارة الشوط السادس للحول المهجنات مسجلة زمناً قدره 12.48.0 دقيقة.

وفاز «ثائر» لحمد محمد عبيد العامري بصدارة الشوط السابع للزمول المحليات مسجلاً زمناً قدره 12.53.2 دقيقة، وجاء «أشقر» لمحمد بن زيتون المهيري في صدارة الشوط الثامن للزمول المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 12.50.8 دقيقة، وتزعمت «ابعاد» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي الشوط التاسع للحول المحليات، مسجلة زمناً قدره 12.38.1 دقيقة. ونالت «دهما» لراشد سعيد بالغافرية الفلاسي صدارة الشوط العاشر للحول المهجنات، مسجلة زمناً قدره 12.33.5 دقيقة، وغردت «الشرود» لمحمد عتيق بن زيتون في صدارة الشوط الحادي عشر للحول المحليات مسجلة زمناً قدره 12.34.6 دقيقة، وجاء مسك ختام يوم الحول والزمول مع «شنذارة» صاحبة الاسم اللامع في عالم الهجن والمملوكة لسالم محمد ذويب العامري مسجلة زمناً قدره 12.40.9 دقيقة آخر الأشواط المخصصة للحول المهجنات.

الفترة الصباحية

وأسفرت نتائج أبرز الأشواط في الفترة الصباحية، عن فوز «مصيحة» في الشوط الافتتاحي الأول للحول المحليات بشعار زايد محمد زايد المنصوري مسجلة زمناً وقدره 12:40:9 دقيقة. وأهدت «أعياد» مالكها ناصر حموده حمد العفاري ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات مسجلة زمناً قدره 12:33:3 دقيقة، وحقق «مغذي» لمحمد سهيل عويضان العامري ناموس الزمول المحليات بزمن وقدره 12:48:9 دقيقة، وفاز «محفل» لـ سلطان علي سلطان سالم الكتبي ناموس رابع الأشواط للزمول المهجنات مسجلاً زمناً قدره 12:46:6 دقيقة.

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