«دو» تحصد درع التفوق في «الألعاب الرياضية للشركات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت النسخة الثالثة لدورة الألعاب الرياضية للشركات، التي نظمتها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، بعد يومين حافلين بالمنافسات المتنوعة في 18 مسابقة رياضية وبمشاركة نحو ألف موظف وموظفة من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمؤسسات الحكومية والأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتوج فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بدرع التفوق للمرة الثانية بعدما كان قد توج بلقب النسخة الأولى، بعدما جمع فريقه أكبر رصيد من إجمالي النقاط، وجاء بالوصافة فريق «نافكو»، حيث أقيمت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية من جميع المشاركين.

وأعلن محمد الحصري المدير التنفيذي لكوربوريت سبورتس، أن هذا الحدث الذي يحظى بدعم مجلس دبي الرياضي منذ اليوم الأول على إطلاقه، سيكون على موعد مع نسخة استثنائية في عامه الرابع، حيث يتم العمل حالياً لإطلاق نسخة عالمية بمشاركة شركات من خارج الدولة من دول مختلفة، وذلك مع تلقينا طلبات واستفسارات مشاركة من شركات من دول خليجية، والولايات المتحدة، وأخرى أوروبية، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم في تعزيز السياحة الرياضية.

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