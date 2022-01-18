دوري «الطائرة» يستأنف السبت بـ 4 مباريات

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة، جدول المباريات المؤجلة، وباقي مباريات الدور الأول، ومواجهات الدور الثاني للدوري العام للرجال، مواجهات دورة «البلاي أوف».

وتستأنف مباريات الدوري، السبت المقبل، بـ 4 مباريات ويلعب شباب الأهلي مع العين، وعجمان مع الجزيرة، وبني ياس مع النصر، وحتا مع الوصل، وكان الاتحاد أجل المنافسات لظروف الإجراءات الاحترازية، وتقام المباريات المؤجلة 26 الجاري، ويلتقي العين مع حتا، والنصر مع عجمان، والجزيرة مع شباب الأهلي، ويقام الدور الثاني للدوري من 29 الجاري وحتى 23 فبراير المقبل، في حين تقام دورة «البلاي أوف» من 26 فبراير وحتى 16 مارس.

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