«دبي البحري» يهنئ الاتحاد الدولي بالمئوية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يحتفل الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي إم» في العام الحالي 2022 بمرور 100 عام وقرن كامل على تأسيسه سنة 1922 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه التهنئة بهذه المناسبة إلى الاتحاد الدولي.

ونقل محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجموعة عمل البيئة في الاتحاد الدولي «يو أي إم» التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والنواب الفخريين، والأسرة الرياضية من محبي رياضات الزوارق السريعة، والدراجات المائية، وألواح التزحلق الميكانيكية «موتو سيرف»، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي.

وقال محمد عبدالله حارب: يسرنا أن نشارك الاتحاد الدولي المؤسسة العالمية احتفالها الكبير تعزيزاً للشراكة الدائمة مع النادي، والذي كان أول ناد عربي وشرق أوسطي ينال العضوية الدولية عام 1990، لتكتب بعدها قصة إبداع، بدأت مع إقامة أول حدث عالمي في مياه دبي عام 1992، وتواصلت حتى تبوأت الإمارات الصدارة تنظيمياً وفنياً، ورفرفت راياتها عالياً.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن النادي سيستخدم الشعار الخاص بالذكرى المئوية، والذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد الدولي «يو أي إم» في الأنشطة والفعاليات، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي خلال العام الحالي.

الجدير بالذكر أن شواطئ دبي شهدت شهر ديسمبر الماضي مسك ختام الفعاليات في روزنامة فعالياته العالمية لعام 2021 عندما استضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم.

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