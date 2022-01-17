دبي لأصحاب الهمم يستضيف التجمع الثاني للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم منافسات التجمع الثاني للبوتشيا للموسم الرياضي 2021-2022.

واتسم التجمع الثاني للبوتشيا بمنافسة قوية بين لاعبي الأندية والذين تمثلوا في 30 لاعباً ولاعبة مما يبشر بمستوى متميز لصالح المنتخب الوطني حيث إن مثل هذه التجمعات توفر الفرصة المثالية لاختيار العناصر المتميزة التي تستطيع المنافسة في قادم المواعيد الإقليمية والدولية.

في مسابقات فئة BC1 فاز حسن ربيع لاعب نادي العين بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني سالم عبيد المدحاني لاعب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد وفي المركز وثالثاً طه محمد الياسي لاعب نادي خورفكان.

أمّا في فئة BC2 احتلت المركز الأول لفئة الإناث اللاعبة سلمى رضا عبد اللطيف لاعبة نادي خورفكان، وفي فئة الذكور اقتنص لاعب نادي العين سالم علي الكعبي المركز الأول تلاه فاضل محمد سلطان لاعب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد وثالثاً زميله سلطان محمد علي.

وتفوق لاعبو نادي العين بدر سعيد الشامسي محرزاً المركز الأول وجاءت في الوصافة زميلته اللاعبة هدى صبيح الكعبي، وجاء في المركز الثالث لاعب نادي أبوظبي عبد الله محمد المري في مسابقات الفئة الثالثة.

وفي BC4 تصدّرت المتألقة رئيسة سعيد الفلاسي من نادي دبي لترتيب الفئة وجاء ثانياً لاعب خورفكان حمدان علي الكعبي.

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