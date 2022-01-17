«سبينس دبي 92 للدراجات» يطلق فئة العائلات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن منظمو تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق فئة جديدة مخصصة للعائلات والدراجين المبتدئين متيحين بذلك المجال لمزيد من هواة هذه الرياضة للمشاركة في هذا التحدي الفريد والمشوق الذي تقام فعالياته 19 فبراير المقبل.

وتفتح فئة «ليف ويل آوت رايد» باب المشاركة أمام محبي رياضة الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، متيحة لهم فرصة اختبار هذه التجربة الممتعة ضمن أجواء عائلية على مسار خاص يبلغ طوله 40 كيلومترًا.

كما أعلن منظمو الحدث عن إطلاق برنامج جديد للتدريب على رياضة ركوب الدراجة الهوائية، ويهدف برنامج «تعلم ركوب الدراجة الهوائية» إلى تطوير مهارات الدراجين وصقلها وتزويدهم بالخبرات والمعارف والثقة لركوب الدراجة الهوائية على المسارات بما يدعم تطوير مهاراتهم في الرياضة والارتقاء بها.

ترحيب

قال ستيوارت هويسون، مدير السباق: «يعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية في جوهره سباقًا مجتمعيًا، ونحن سعداء بالإطلاق الرسمي لفئة ليف ويل آوت رايد ضمن فعاليات السباق في هذا العام، ويسرنا الترحيب واستقبال أفواج جديدة من هواة ركوب الدراجة الهوائية إلى صفوف عشاق هذه الرياضة في دولة الإمارات».

وتابع: «وبإطلاق برنامج تعلم ركوب الدراجة الهوائية وفئة ليف ويل آوت رايد فإننا نفتح باب المشاركة على وسعه أمام جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات البدنية للمشاركة في نسخة هذا العام من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، ونتطلع بشوق لحضور هواة ركوب الدراجات الهوائية القادمين من مختلف أنحاء الدولة لخوض هذا التحدي الممتع برفقة العائلة والأصدقاء».

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