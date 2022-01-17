انطلاق الجولة الرابعة من تحدي "فالكون ضمان سيريز" للدراجات الهوائية

المصدر: البيان

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اليوم الجولة الرابعة من تحدي "فالكون ضمان سيريز" في جزيرة الحديريات، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان".

استقطبت هذه الجولة من تحدي "فالكون ضمان سيريز للدراجات" نحو 300 مشارك، في أجواء اتسمت بالجدية والحماس، حيث تسابق المشاركون من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية.

تم تقسيم المشاركين إلى فئتين هما، البراعم والناشئين الذين قطعوا مسافة تراوحت بين 12.1 و24.2 كيلو متر، والنساء والرجال لمسافة 48.4 كيلو متر.

يتكون هذا التحدي من ست جولات على مدار الموسم ويتم احتساب النقاط بشكل تراكمي في كل جولة لكل فئة مشاركة ويحصل الفائزون في نهاية التحدي على جوائز قيمة مقدمة من الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، حيث يتم التتويج النهائي في أخر جولة.

ويأتي هذا التحدي في إطار جهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات، والعمل على تنظيم الفعاليات والمسابقات الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، فضلاً عن اكتشاف المواهب وتشكيل الفرق الرياضية المرتبطة بالنادي.

وتعزز هذه الفعالية ثقافة ركوب الدراجات في أبوظبي وتشجع على استخدامها كوسيلة تنقل عملية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها وسيلة رياضية وترفيهية، الأمر الذي يزيد من مستوى سعادة ورفاهية المجتمع ويعزز من تجارب نمط الحياة الراقي والمستدام في الإمارة.

ولاقت هذه الجولة استحساناً كبيراً من المشاركين على التنظيم والاجواء المثالية لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

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