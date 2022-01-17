تألق «الرئاسة» و«العاصفة» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، أمس، تألق هجن الرئاسة وهجن العاصفة في محطة الثنايا للمؤسسات العملاقة، والتي تضمنت 27 شوطاً بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم.

وافتتحت هجن العاصفة انتصاراتها في الفترة المسائية بعد أن حلقت «الشاهينية» بناموس قمة الثنايا الأبكار بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12:22 دقيقة، وخطف «هملول» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي الوهيبي صدارة الجعدان في الشوط الثاني مسجلاً زمناً قدره 12:31:4 دقيقة. وفازت هجن الرئاسة بالشوط الثالث للأبكار عبر «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري مسجلة زمناً قدره 12:30:2 دقيقة. وواصلت هجن الرئاسة التألق في الشوط الرابع للجعدان

بعد أن حسم «شاهين» الصراع بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري مسجلاً زمناً قدره 12:41:9 دقيقة.

شواهين

وحسمت «شواهين» لهجن الرئاسة صدارة الشوط الخامس بقيادة المضمر محمد بن زيتون مسجلة زمناً قدره 12.33.02 دقيقة، وحققت «الوثبة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان الوهيبي صدارة السادس مسجلة زمناً قدره 12.28.03 دقيقة، وظفر «شاهين» لهجن الرئاسة بصدارة السابع بقيادة المضمر محمد بن زيتون مسجلاً زمناً قدره 12.36.04 دقيقة.

وحسمت هجن العاصفة صدارة الشوط الثامن لصالحها عبر «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 12.38.01 دقيقة، وتصدرت «شواهين» لهجن الرئاسة الشوط التاسع بقيادة محمد بن زيتون مسجلة زمناً قدره 12.28.05 دقيقة، وأحرز «شاهين» لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط العاشر بقيادة المضمر محمد بن زيتون مسجلاً زمناً قدره 12.43.08 دقيقة، ونالت «الشاهينية» لهجن العاصفة المركز الأول في الشوط الحادي عشر مسجلة زمناً قدره 12.33.02 دقيقة.

تحدي الصباح

وسجلت هجن العاصفة حضوراً مميزاً في أقوى الأشواط الصباحية لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت أمس ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي، ونجحت هجن العاصفة في الحصول على مركز الصدارة في ثلاثة أشواط رئيسية، بينما كان الشوط الرابع من نصيب هجن الشحانية.

إلى ذلك، يصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إلى محطة سن الحول والزمول التي تتضمن 28 شوطاً، وستكون البداية بهجن أبناء القبائل التي ستتنافس من خلال 16 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية، وستخصص الأشواط العشرة الأولى من الفترة الصباحية للهجن من إنتاج أبناء القبائل.

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