منافسات قوية في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مهرجان الظفرة بدورته الخامسة عشرة و لليوم الخامس على التوالي مسابقاته ومنافساته بمدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

يأتي ذلك وسط حضور من ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية من داخل الإمارات وخارجها، لمتابعة مزاينة إبل الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة موزعة على 12 شوطا للشرايا والتلاد.

و توج مهرجان الظفرة الفائزين بالمراكز الأولى في مزاينة إبل الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

كانت نتائج شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ- محليات قد أسفرت عن فوز بنت الريح لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت العنود لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من السعودية، وفي المركز الثالث ضجة لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي وفي المركز الرابع الظبي لمالكها الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني من قطر.. وفي المركز الخامس التماس لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

و في شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل 1 "رمز" محليات، فازت بنت صوغان لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري ، وفي المركز الثاني جاءت العنود لمالكها عبدالله أحمد خليفه طوار الكوارى من قطر، وفي المركز الثالث مياسة لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري.

و في شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل 2 "رمز" محليات، فازت مياسة لمالكها مصبح علي مصبح المعمري بالمركز الأول من عمان، وفي المركز الثاني جاءت نيران لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري ، وفي المركز الثالث هقاوي لمالكها عبدالله أحمد خليفة طوار الكوارى من قطر.

و فازت في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 محليات، مياسة لمالكها علي محمد علي مرشد المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الظفرة لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وفي المركز الثالث عجايب لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.​​. وتقدمت في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 – محليات، دولة لمالكها خميس طارش حمدان سيف المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت فعايل لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وفي المركز الثالث الواعية لمالكها محمد حمد سالم عنوده العامري.

و في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح "يسمح للشركاء" محليات فازت الريم لمالكها مبارك علي محمد حمد المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الظفرة لمالكها سالم محمد عبد الله بوعوانه المنصوري، وفي المركز الثالث النايلة لمالكها فهد عمير فهد الجبر النعيمي من قطر.

أما في شوط حقايق المهجنات الأصايل - محليات فقد فازت الرامسة لمالكها سالم سيف محمد المقبالي بالمركز الأول من عمان، وفي المركز الثاني جاءت نجود لمالكها ساري معيوف محمد ساري المنصوري ، وفي المركز الثالث وعد لمالكها محمد سالم حموده محمد المنهالي .

و أسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز مويقة لمالكها يافور قران النوبي مزينة العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت هيافه لمالكها عبدالله مبخوت عفش المنهالي، وفي المركز الثالث مياله لمالكها فاطمه محمد صقر العامري.

و في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح "يسمح للشركاء" - مجاهيم فازت الباهية لمالكها حمد حامد حمدان العديني بالمركز الأول من السعودية وفي المركز الثاني جاءت لطامه لمالكها بخيت محسن طويرد صالح المنهالي و في المركز الثالث وقفة لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

و فازت في شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل 1 "رمز" - مجاهيم، وحيدة لمالكها ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول ، وفي المركز الثاني جاءت وطن لمالكها علي ساري بلوش براك المزروعي ، وفي المركز الثالث وعد لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

أما في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم فقد فازت مزوعه لمالكها راشد مسلم سهيل سعيد الراشدي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت منتله لمالكها علي جابر فاضل جابر من الكويت، وفي المركز الثالث الذاير لمالكها مبارك شجاع مبارك آل أبا الحسن الدوسري من السعودية.

و في شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل 2 "رمز" - مجاهيم ، حصدت رياسه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت هقوة لمالكها محمد صالح عبدالله حسن المنهالي ، وفي المركز الثالث مهيظه لمالكها يمنى سويدان مسلم دبش المنهالي.

على صعيد متصل أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ 15 عن فتح باب التسجيل في سباق الظفرة للخيول العربية الأصيلة "توليد الإمارات"، ضمن 3 أشواط "الظفرة الرئيسي، والمفتوح، والمبتدئين"، وسينطلق السباق يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء في ميدان الخيول بمدينة زايد على أن يتم إرسال بيانات المشاركين "اسم الخيل وفق الجواز، وصورة عن جواز الخيل، وهوية المالك" وذلك عن طريق الواتساب للرقم /0508282330/ و يستمر باب التسجيل حتى الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء المقبل .

و تبلغ مسافة الشوط الأول "الظفرة الرئيسي" 1700 متر، والشوط الثاني "المفتوح" 1400 متر، والشوط الثالث "المبتدئين" 1200 متر وهو مخصص للخيول عمر 4 سنوات والتي لم تشارك من قبل أو لم يحالفها الحظ بالفوز بالمراكز الأولى.

و دعت إدارة مهرجان الظفرة إلى ضرورة التزام جميع المشاركين بموعد الانطلاقة وفي حال مخالفة ذلك يمنع المشارك من دخول البوابة والمشاركة، حيث سينطلق الشوط الأول مسافة 1700 متر الساعة 4 مساء، والشوط الثاني الساعة 4:30 مساء، وينطلق الشوط الثالث الساعة 5 مساء.

وطالبت الإدارة بالتأكد من مشاركة الخيل وعدم انسحابه بعد التسجيل أو إبلاغ اللجنة المنظمة قبل 48 ساعة من موعد السباق، وفي حال مخالفة ذلك سيتم حرمان الخيل من المشاركة في سباقين متتاليين والالتزام بالأوقات المحددة لكل شوط و التواجد في المضمار قبل ساعة من الانطلاقة، والالتزام برقم البوابة المحددة للخيل وإحضار جوازات الخيول الأصلية في مضمار مدينة زايد للخيول، كما يحق لكل مالك تسجيل ثلاثة خيول " في كل شوط خيل واحد فقط".

تميزت فعاليات المهرجان بعرض مصنوعات يدوية تراثية و مأكولات إماراتية وعطور و بخور و أزياء تحاكي الماضي الأصيل لدولة الإمارات لتمتزج بها لمسات الحاضر وإبداعاته مع عراقة الماضي وأصالته لتشكل لوحة فنية رائعة تبهر زوار المهرجان من مختلف دول العالم.

و يقدم " مهرجان الظفرة " من خلال هذه الأعمال التراثية لوحة فنية تعبر عن الماضي العريق بأصالته من خلال مشغولات يدوية وأعمال تراثية نسجتها مبدعات إماراتيات تفنن في نقل التراث العريق إلى الأجيال الحالية، وتعريف الجمهور من مختلف الجنسيات بها.

و تفوح من سوق الظفرة التراثي الروائح الزكية من محال العطور والبخور والمباخر محلية الصنع والحناء وصناعة التلي والسدو وسعف وخوص النخيل وتطوير الملابس التقليدية، ومحال الحلويات والتوابل العطرية، وصناديق المندوس، والملابس التقليدية والمشغولات اليدوية، والأدوات المنزلية.

وشهدت مسابقات "انسف القعود وشله" و"اللبن الحامض" و"مزاينة تمور الدباس"، منافسات قوية بين المتسابقين ضمن مسابقات مهرجان الظفرة، في ظل تسجيل مشاركات كبيرة ومميزة لحصد المراكز الأولى.

و أسفرت نتائج مسابقة "انسف القعود وشله" لليوم الثاني تقدم محمد حمد مبارك الهاجري بزمن 4 ثوان وفي المركز الثاني محمد مكتوم المهري 7 ثوان وفي المركز الثالث حمدان مسعود الأحبابي بـ7 ثوان وفي اليوم الثالث تقدم للمركز الأول سالم عبدالله الخوار بـ 6.16 ثانية، والمركز الثاني حويرب بن حويرب المنصوري بـ 7.17 ثانية، والثالث محمد سالم المزروعي بـ 7.17 ثانية.

و في مسابقة اللبن الحامض ليوم الجمعة 14 يناير، حصد المركز الأول عبيد سيف محمد المنصوري، والمركز الثاني هلال عمير علي المنصوري، وجاءت بالمركز الثالث سارة عبدالله خميس المرر، أما في يوم السبت 15 يناير فقد فاز بالمركز الأول سالم سعيد المنصوري، والمركز الثاني أحمد عبدالله الحمادي، وجاءت بالمركز الثالث سلمى سعيد.

و سجلت مسابقة التمور لفئة الدباس تقدم صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني خادم محمد بلوش براك المزروعي، وفي المركز الثالث سعيد سالم جابر المنصوري.

و حظيت الأمسيات الغنائية لمهرجان الظفرة بدورته الـ15 بأجواء غنائية طربية رائعة أحياها كل من الفنان بخيت المرر والفنانة سناء العلمي والفنان محمد المنهالي، والذين أطربوا جمهور المسرح الرئيسي لسوق الظفرة التراثي.

وقدم نجوم الأمسية الغنائية لوحات فنية غنائية متنوعة بين الوطنية والطربية و التي لامست قلوب جمهور المهرجان، وسط حضور كبير من أهالي منطقة الظفرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال إبراز نتيجة سلبية على تطبيق الحصن لـ 96 ساعة و الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز