ختام ناجح لدولية الفجيرة لتنس الشباب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أسدل الستار، أمس، بنجاح على منافسات النسخة 12 لبطولة الفجيرة الدولية للشباب، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس، بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للتنس، وأسفرت نتائجها عن فوز البولنديتين هانا ومونيكا بالمركز الأول لزوجي البنات، بينما في زوجي الشباب فاز الثنائي الأوكراني فلاديمير والبريطاني فابيو، وفي فردي الشباب فاز البلجيكي جاك لوك، بينما في فردي البنات فازت الرومانية ايفا ماريا، بينما نجح لاعبو الإمارات سعود الجسمي وعبد الله عدنان المرزوقي، وعبد الله إسحاق المرزوقي، وعمر أحمدي في تقديم مستويات فنية طيبة.

وبارك عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس للاعبين واللاعبات الفائزين، معبراً عن سعادته بتواجد الجميع في البطولة، ومتمنياً لمن لم يحالفه الحظ الفوز في البطولات التالية.

وقال: نعتز في إمارة الفجيرة باستضافة وتنظيم بطولات التنس، والتي أصبحت من الوجهات الرئيسية للاعبين الدوليين الشباب والمصنفين، ونثني على التعاون الذي قدمه ويقدمه اتحاد الإمارات للتنس تنظيمياً وتحكيمياً وفنياً، مما أسهم في مواصلة النجاح.

إشادة

وأشاد ناصر يوسف المرزوقي مدير البطولة والأمين العام للاتحاد بالمردود الفني للبطولة وجهود نادي الفجيرة للتنس على مدى سنوات عديدة، مؤكداً أن من المكاسب المهمة للبطولة هي الفرص الفنية التي لاحت للاعبي الإمارات، وخوضهم مباريات قوية، أسهمت بتطورهم فنياً مما يعد مكسباً مهماً للمستقبل.

وقال طارق عبد الله مشرف بطولات التنس في نادي الفجيرة الدولي للتنس: إن ارتفاع المستوى الفني للمباريات والالتزام بالإجراءات الاحترازية أسهم بمواصلة نجاح البطولات، التي تنظم في الفجيرة، مثنياً على دعم اتحاد التنس، مما أسهم بتحقيق النجاح.

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