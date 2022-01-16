أول بطولة بادل تنس للسيدات بعجمان السبت

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعلن نادي بادل سكوير بعجمان عن تنظيم البطولة الأولى المفتوحة الأولى للسيدات للبادل تنس الفئة «C» يومي 22 و23 يناير الحالي، وهي الأولى من نوعها التي تنظم في إمارة عجمان، وتقام ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي للمساهمة في مسيرة تطور رياضة الإمارات من خلال الكشف عن الموهوبين والموهوبات وإعدادهن لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية على كل المستويات، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة أمام اللاعبات من مختلف الجنسيات، على أن يغلق يوم 20 من يناير الحالي.

وصرح سعود المندوس، رئيس مجلس إدارة نادي بادل سكوير، بأن تنظيم البطولة يأتي ضمن سلسلة المسابقات والأنشطة المخصصة للعنصر النسائي بما يسهم في دعم رياضة المرأة، التي توليها القيادة الرشيدة كل الرعاية والاهتمام، لما للمرأة من دور أساسي في القطاع الرياضي بعد نجاحها في تمثيل الدولة ورفع علمها فوق منصات التتويج الدولية.

رؤية

وأضاف المندوس: «إن رؤية وأهداف النادي تصب بشكل أساسي في مصلحة رياضة الإمارات، وهذا يقع على عاتق كل المؤسسات العاملة في هذا القطاع على المستويين الحكومي والخاص، لذلك نركز على تنظيم البطولات في البادل تنس التي تشق طريقها بثبات في المشهد الرياضي العام في ظل الإقبال عليها من كافة الأعمار، ومثل هذه البطولات تسهم بشكل أساسي في نشر اللعبة، من خلال إتاحة الفرصة لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، ليكن نواة تسهم في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبات المتميزات، وهذا من الأهداف الرئيسية لنادي بادل سكوير عجمان».

وعن الحوافز التي رصدها النادي للفائزات، قال رئيس نادي بادل سكوير عجمان: «اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز مالية وعينية للفائزات كنوع من التحفيز لهن على مواصلة مشوارهن الرياضي لما للرياضة من فوائد عدة في البناء السليم للشخصية الإنسانية وإكسابها الصحة واللياقة البدنية علاوة على إبراز المهارات في الألعاب الرياضية والبادل تنس على وجه الخصوص».

الجدير بالذكر أن نادي بادل سكوير عجمان يحرص على إشراك أفضل نجوم العالم والمصنفين الأوائل في البادل تنس في تنمية اللعبة على المستوى المحلي، كما يرعى اللاعب الإسباني باقيتو نافارو، المصنف الثالث عالمياً في البادل تنس.

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