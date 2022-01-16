أقوى المنافسات تختتم «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أسدل الستار على منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وكان مسك الختام مع أقوى المنافسات في شوط من منافسات الناشئين وأشواط فئة «جير شاهين» أشواط «الشيوخ» وسط تنافس قوي ومشاركة كبيرة على مدار النسخة الحالية.

وفي شوط الناشئين تبع فرخ رئيسي تفوق حمدان سهيل الكندي بالطير «56» بزمن 21،949 ثانية، يليه ثانياً راشد حمدان الكندي بالطير «6» بـ 21،965 قانية، وثالثاً أحمد ثاني المهيري بالطير «تي 23» بـ 22،136 ثانية.

وكان مسك ختام البطولة مع أشواط جير شاهين الشيوخ، وشهد شوط الرمز فرخ، حصول «إف 3» على المركز الأول بالطير «إس 10» بزمن 18،787 ثانية، وبالمركز الثاني «إم 7» بالطير «مذهل» بـ 19،027 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «بي كيه» بـ 19،029 ثانية.

وكسب «إم 7» شوط الرمز جرناس، بالطير «رماح» بزمن 18،401 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إس 26» بزمن 18،463 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «3» بـ 18،469 ثانية.

وحقق اليلايس المركز الأول في شوط الرئيسي فرخ، بالطير «بي 29» بزمن 18،948 ثانية، يليه «إم أر إم» بالطير «جيه 1» بـ 19،227 ثانية، وثالثاً «إف 3» بـ 19،268 ثانية.

نجاح

ونال «إف 3» المركز الأول في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «عريون» بزمن 18،360 ثانية، يليه الظفرة بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «146» بزمن 18،492 ثانية، والطير «64» بـ 18،559 ثانية.

كما كسب «إف 3» المركز الأول في شوط فرخ نقدي، بالطير «016» بزمن 18،996 ثانية، كما نال نفس الفريق المركز الثاني بالطير «013» بـ 19،712 ثانية، وثالثاً «اليلايس» بالطير «بي 27» بـ 19،727 ثانية.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وسط أجواء دافئة ولقاء أخوي يتجدد كل عام للاحتفال بهذه الرياضة التراثية بأبهى صورة.

واعتبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن حجم المشاركة الكبيرة والمستويات المرتفعة في هذا العام، جاء نابعاً من حرص الجميع على الظفر بالمراكز الأولى من ناحية، وعلى صعيد آخر السعي الدائم للصقارين للحفاظ على هذه الرياضة التراثية، وحرصهم على ممارستها بشكل عام، فيما توفر هذه البطولة مقصداً سنوياً لجميع الباحثين عن التفوق من خلال ما لمسناه من مشاركة من داخل وخارج الدولة، لتكتمل اللوحة الجميلة للمنافسات باللقاء الأخوي والروح العالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز