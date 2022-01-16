عبد الله الشحي يطمح للذهبية الثامنة في «ليلة الأبطال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بدأ عبد الله سعيد الشحي بطل الإمارات في بناء الأجسام تحضيراته استعداداً للاشتراك في بطولة «ليلة الأبطال» لمحترفي بناء الأجسام التي تستضيفها أبوظبي، يونيو المقبل، وينظمها الاتحاد الدولي لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط.

بإشراف أكاديمية IFBB ورعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ويستعد الشحي تحت إشراف المدرب محمد سالم بوغلا، ورعاية شركة ووان للبروتين، وأكد أنه يطمح لتحقيق الميدالية الذهبية الثامنة في مشواره، رغم أن البطولة تجمع أهم وأقوى أبطال ونجوم اللعبة على مستوى العالم، وأشار إلى أنه حقق 7 ذهبيات في اللعبة، كان آخرها ذهبية بطولة عيد الخمسين الدولية، كما سبق له إحراز فضيتين وبرونزيتين.

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