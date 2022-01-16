ختام بطولة المغيرة لصيد الكنعد اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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تختتم اليوم على شاطئ مدينة المرفأ منافسات بطولة المغيرة «المحطة الثانية» ببطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الثانية، وتشهد مشاركات كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وأعلنت إدارة البطولة أن اليوم هو آخر موعد لتسليم مشاركات الصيد، فيما سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في «فئتي الرجال والنساء» الساعة السادسة مساءً في موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتم تخصيص 20 جائزة للفائزين بالمراكز الأولى بقيمة تبلغ 680 ألف درهم، موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 جوائز لفئة النساء، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، والمركز الثاني 60 ألفاً، والثالث 50 ألفاً، والرابع 35 ألفاً، والخامس 30 ألفاً، والسادس 25 ألفاً، و15 ألف درهم لكل مركز من السابع إلى العاشر.

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