الأحبابي يتوّج بـ «السيف الذهبي» لماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حقق السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي للهجن، أول من أمس نجاحاً بارزاً بمشاركة كبيرة وتنافس قوي على طول المسافة التي امتدت 11 كلم.

وكسب سعود محمد الأحبابي على متن الناقة «لطام» المركز الأول، ليتوج بالسيف الذهبي المخصص للسباق، إلى جانب جائزة مالية تبلغ 150 ألف درهم.

وجاء بالمركز الثاني سهيل محمد الحميري على متن الناقة «مياس»، ونال جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، يليه بالمركز الثالث خالد علي النعيمي على متن الناقة «غيث» ونال جائزة مالية تبلغ 50 ألف درهم، علماً أنه تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثين الأولى.

وبلغ عدد المشاركين 34 متسابقاً، ممن حققوا أفضل النتائج في السباقين التمهيديين اللذين أقيما خلال الشهرين الماضيين، وبتنافس مفتوح بين كل الفئات العمرية.

وقام عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الفائزين بحضور راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز، وممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، والجماهير الذين تواجدوا بأعداد لافتة لمساندة المتسابقين.

وهنأ عبد الله حمدان بن دلموك، الفائزين بالمراكز الأولى، وقال: نختتم موسم سباقات الهجن للمركز بهذه الفعالية المميزة، التي نسعى من خلالها تشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة والرجوع لها بما يساهم في إحياء التراث، وبشكل عام كان المجمل والمخرجات والمكتسبات جيدة ومهمة، حققنا الأهداف المحددة من خلال الكم بحجم المشاركات في السباقات التي أقيمت، وقوة المشاركين وتنوع الأعمار والحضور الجماهيري الرائع في موقع المنافسات.

وقال البطل سعود محمد الأحبابي البالغ من العمر 17 عاماً: سعادتي كبيرة وفخور بالفوز بهذا السباق الذي يحمل دلالات وطنية مهمة، وسعيد برفع هذا السيف الغالي، وبالطبع تحقيق المركز الأول يتطلب تدريبات وتركيزاً واختيار المطية المناسبة للمسافة، ونجحت في قطع خط النهاية بالاستراتيجية التي وضعتها.

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