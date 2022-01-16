تمهيدي دولية دبي لشباب التنس ينطلق في أكاديمية بوكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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دشّن اتحاد الإمارات للتنس أمس منافسات الدور التمهيدي لبطولة دبي الدولية للشباب بنسختها الـ 19، والتي تقام في ملاعب أكاديمية بوكا للتنس في دبي، وتعد البطولة الحالية هي ثاني البطولات الدولية التي ينظمها اتحاد التنس في العام 2022، بعد أن بدأ الموسم الجديد بتنظيم بطولة الفجيرة الدولية للشباب مطلع يناير الحالي بالتعاون مع نادي الفجيرة الدولي للتنس.

وفي هذا السياق عبّر ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس عن سعادته لاستضافة البطولة من قبل أكاديمية بوكا للتنس، وهو الأمر الذي يعكس المكاسب المميزة التي تحققت بفضل التعاون والرعاية التي يبديها اتحاد التنس للأكاديميات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، ومقدماً الشكر لإدارة الأكاديمية للتعاون المثمر، ومؤكداً أيضاً أن هذا يعد من الأهداف المهمة التي يشجع اتحاد التنس على تعزيزها في بيئته الرياضية.

ويشارك في البطولة 61 لاعباً من 30 دولة، ويمثل الإمارات في الدور التمهيدي سعود عارف الجسمي وعبد الله إسحاق المرزوقي، بينما تم قيد اللاعبين عبد الله عدنان المرزوقي وعمر أحمدي في منافسات الدور الرئيسي وسيتأهل عن الدور التمهيدي أربعة لاعبين فقط إلى المنافسات الرئيسية التي ستنطلق غداً بمشاركة اللاعبين المصنفين الدوليين.

وتتميز النسخة الجديدة للبطولة بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب من أصحاب التصنيفات الجيدة.

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