منافسة مفتوحة على «درع» الألعاب الرياضية للشركات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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من المرتقب أن تكون المنافسة مفتوحة للتتويج بدرع التفوق لدورة الألعاب الرياضية للشركات، في حفل ختام المنافسات اليوم، وهي الدورة التي تنظمها شركة كوربوريت سبورتس بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة واسعة من موظفي الشركات الخاصة والمؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وجاءت انطلاقة المنافسات أمس، حافلة بالأجواء الحماسية والمميزة، حيث تقام 18 مسابقة رياضية في 3 مواقع مختلفة، وطغت عليها الروح الرياضية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي وفرتها اللجنة المنظمة لكل أفراد العائلة، حيث تتمحور أهداف هذه الدورة بالمقام الأول على تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة عموماً وتبنيه كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ويشارك الموظفون كرياضيين في مختلف المسابقات، حيث سيتم احتساب الفائزين في كل لعبة بعينها وتكريمهم، إلى جانب الترقب لجمع النقاط بشكل عام لمعرفة هوية الشركة الفائزة بالدرع الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الحدث، وتحتفظ به الشركة التي يتفوق فيها فريقها الرياضي لمدة عام كامل حتى موعد النسخة التالية.

يذكر أن المنافسات تقام في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، إلى جانب خور دبي ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينغ، وتضم الدورة 18 مسابقة رياضية، وهي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينغ، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية.

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