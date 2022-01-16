تألق «فيافي» و«مهندس» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي-علي الظاهري

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دشنت هجن أبناء القبائل مشوار التحدي في سن الثنايا ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بمشاركة نحو 900 مطية تنحدر من سلالات راقية في عالم سباقات الأصالة وتضمنت أول منافسات الكبار في سن الثنايا إقامة 32 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية و16 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم كانت أبرزها أشواط الرموز الأربعة.

وخطف شعار مرغم الأضواء في محطة الثنايا بعد هيمنته على رمزي الثنايا المفتوح، حيث حلقت «فيافي» لحمد راشد حمد غديّر الكتبي بكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح بزمن وقدره 12:20:4 دقيقة، وواصل شعار مرغم التألق بانتزاعه بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للعام الثاني على التوالي من خلال «مهندس» لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي ليعزز «مهندس» رصيد إنجازاته في عالم سباقات الهجن مسجلاً توقيتاً نادراً في عالم سن الثنايا لهجن أبناء القبائل بزمن قدره 12:11:9 دقيقة.

وحقق شعار مسلّم علي دري المنصوري للعام الثاني على التوالي كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الأبكار في فئة الإنتاج من خلال «دهشة» بعد أن قدم «إنذار» في النسخة الماضية، مسجلة زمناً وقدره 12:20:5 دقيقة، بينما أسدل الستار على آخر رموز ثنايا هجن أبناء القبائل بعد فوز «غازي» بشعار محمد الحزمي قناص العامري الحائز على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 12:23:9 دقيقة.

وتصدرت «الهبوب» لمحمد خميس بالصوب الكتبي الشوط الخامس للأبكار المحليات مسجلة زمناً قدره 12.40.05 دقيقة، ونالت «مرور» لحمد نهيان سالم العامري صدارة الشوط السادس للأبكار المهجنات مسجلة زمناً قدره 12.43.04 دقيقة، وحقق «فجاج» المركز الأول في الشوط السابع للجعدان المحليات لفاران عتيق البريد المري مسجلاً زمناً قدره 12.39.03 دقيقة، وغرد «راهي» بصدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات لعبيد سهيل نخيرات العامري مسجلاً زمناً قدره 12.40.05 دقيقة.

هجن الشيوخ

من جانب آخر، يشهد ميدان المرموم اليوم تنافساً مثيراً بين شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر تحدي سن الثنايا لمسافة 8 كلم، حيث سيشتمل اليوم على 27 شوطاً، بواقع 14 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية.

تحدي الصباح

وبالعودة إلى أبرز نتائج الفترة الصباحية يوم أمس لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، نالت «الطيارة» الفوز والناموس بأول أشواط الثنايا بشعار محمد سالم الحوته العامري في الشوط الأول للأبكار المحليات مسجلة زمناً قدره 12:31:8 دقيقة، وهيمنت «الكايدة» لـ مهير علي راشد سويلم على قمة الثنايا البكار المهجنات في الشوط الثاني وذلك بتوقيت بلغ 12:30:5 دقيقة.

وتصدر «وسيم» لسالم سعيد منانه الكتبي في التألق من خلال مشاركته في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 12:47:2 دقيقة، واقتنص «الذيب» بشعار مسيعد محمد مسيعد خالد المنصوري صدارة الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط بتوقيت وقدره 12:41:7 دقيقة.

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