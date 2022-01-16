20 لاعباً في بعثة «اليد الآسيوية»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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تغادر اليوم عبر طيران الإمارات، بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى السعودية للمشاركة في البطولة الآسيوية 20 في الدمام والمقررة من 17 إلى 31 الجاري والمؤهلة لبطولة العالم 2023 في السويد والدانمارك، وتضم 20 لاعباً هم وحيد مراد،محمد الطاهر،عبد الرحمن خميس، خالد البلوشي، أحمد الخليفي،رحمة غالب، شهاب البلوشي،أحمد المهيري،سلطان المطوع،إبراهيم أل علي، ضاحي الياسي،سيف الأنصاري، فراس البلوشي،مبارك الظنحاني، أحمد الضنحاني،رائد البلوشي، طارق المازمي، مرزوق البلوشي، راشد فرامرز، وجمعة عباد، ويترأس البعثة عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد،وتضم الإداري عادل الشامسي، والمدرب الجزائري سفيان حيواني ومساعده الوطني صقرعبيد وعادل مرابط مدرب الحراس ونائل المصري إخصائي العلاج الطبيعي، ويدشن منتخبنا مشواره في البطولة أمام المنتخب العراقي الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، ويلتقي في اليوم التالي مع عمان ويختتم مشواره يوم الخميس المقبل.

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