فاروق الجسمي بطل تأهيلي «سيح السلم للدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الدراج فاروق الجسمي بالمركز الأول في سباق المواطنين هواة للدراجات لمسافة 84 كم، والذي أقيم في نخلة ديرة دبي، وهو السباق التأهيلي لبطولة السلم للدراجات في فبراير المقبل، وجاء في المركز الثاني حارب إبراهيم، بينما حل ثالثاً محمد سند.

حضر السباق منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد وعدد من المسؤولين.

وحرص منصور بوعصيبه على الحديث مع الدراجين، وتهنئة فاروق الجسمي بطل السباق، حيث أشاد رئيس الاتحاد بقوة السباق ومعدل سرعة الدراجين الهواة الذي يبرهن على مدى الاهتمام بالتدريبات والتواجد بصفة مستمرة في البطولات.

وتوجه منصور بوعصيبه بالشكر إلى شركة نخيل على تعاونها المستمر مع اتحاد السباحة في تنظيم بطولات الاتحاد وحرصها على المشاركة الفعّالة في نجاحات المنافسات، كما توجه بالشكر إلى لجنة الحكام على ما تقوم به من مجهود مع كثرة واستمرارية سباقات الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز