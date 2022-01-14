رعاية جديدة لمنتخب اليد في «الآسيوية»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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وقع اتحاد كرة اليد اتفاقية مع مجموعة جمال بن لاحج لتصبح الراعي الرسمي للمنتخب خلال مشاركته في البطولة الآسيوية 20 في السعودية والمقامة في الفترة من 18 - 31 الجاري، والمؤهلة لكأس العالم 2023 في الدنمارك والنرويج، ووقع الاتفاقية نبيل بن عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجمال بن لاحج رئيس مجلس إدارة المجموعة، وتم الإعلان عن الرعاية في مؤتمر صحافي على هامش المباراة الودية لمنتخبنا وأستراليا بحضور كل من عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي الأمين العام، وعبدالله الكعبي الأمين العام المساعد وفيصل الطواش رئيس لجنة المدربين.

وحقق منتخبنا فوزه الثاني على التوالي على المنتخب الأسترالي بنتيجة 29 - 17 في إطار استعداد المنتخبين للبطولة الآسيوية.

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