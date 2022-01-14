رئيس صربيا يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بـ "إساءة معاملة" ديوكوفيتش

المصدر: أ ف ب

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انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم الجمعة رئيس الوزراء الأسترالي، متهماً بلاده بـ "إساءة معاملة" النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد أن ألغت السلطات تأشيرته للمرة الثانية قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال فوتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا تسيئون معاملته، ولماذا تتعاملون معه بهذا الشكل؟ ليس فقط ضده، ولكن أيضًا ضد أسرته والبلاد بأسرها؟".

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