نجوم العالم في «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت بطولة دبي ديزرت كلاسيك، التي تنطلق برعاية «Slync.io» عن مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغولف في العالم بنسخة 2022، التي يحتضنها نادي الإمارات للغولف من 27 وحتى 30 الجاري ما يوفر فرصةً لعشاق الرياضة لمتابعة نجوم الغولف وأبطال كأس رايدر في منافسات البطولة التي تنطلق المرة الأولى جزءاً من فعاليات سلسلة بطولات رولكس ضمن جولة «دي بي ورلد 2022»، وتشهد البطولة مشاركة كولين موريكاوا، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2021؛ وروري ماكلروي، النجم الحائز أربعة ألقاب في بطولات الغولف الكبرى، إلى جانب بول كيسي، حامل لقب البطولة.

ويسجل النجم فكتور هوفلاند، المصنف السادس عالمياً وأول لاعب نرويجي يشارك في كأس رايدر العام الماضي، حضوره الثاني في البطولة، لينضم إلى زملائه تومي فليتوود وتايرل هاتون وإيان بولتر ولي ويستوود، وبيرند فايسبيرغر، بالإضافة إلى قائد الفريق والنجم الحائز ثلاث بطولات كبرى، بادريغ هارينجتون.

وينضم شين لوري، حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2019، والذي سجل مشاركته الأولى في كأس رايدر على ملعب ويستلينج سترايتس، إلى النجم الإسباني سيرجيو جارسيا، حامل لقب إحدى البطولات الكبرى وصاحب الرقم القياسي الأوروبي أفضل مسجل للنقاط، في سعيه لرفع كأس الدلة في هذه الفعالية المرموقة المرة الثانية، كما يسعى النجم الإنجليزي داني ويليت لتحقيق الإنجاز نفسه، إذ سبق له الفوز على جارسيا في نادي الإمارات للغولف قبل أشهر من فوزه ببطولة الماسترز.

عودة

ويعود النجم آدم سكوت، حامل لقب بطولة الماسترز عام 2013، للمشاركة في البطولة بعد 20 عاماً على ظهوره الأخير فيها عام 2002. ويسجل تشارل شفارتزل، حامل لقب بطولة الماسترز عام 2011، مشاركته الثامنة في البطولة التي غاب عن منافساتها منذ عام 2010.

ويجدد مجموعة من اللاعبين مشاركتهم في البطولة، ومنهم هينريك ستينسن، حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2016، بالإضافة إلى أبرز قادة الفرق الفائزة بكأس رايدر على مستوى أوروبا، مثل توماس بيورن وكولن مونتغمري، ونجوم كأس رايدر الإسبان ميغيل أنخيل خيمينيز ورافا كابريرا بيلو، فضلاً عن النجم الأسكتلندي ستيفن جالاشر، اللاعب الوحيد الذي تمكن من نيل اللقب موسمين على التوالي.

وتُعد البطولة فرصةً استثنائية للنجم الصاعد، سام بينيت، الذي تأهل تلقائياً بعد فوزه بالمركز الأول في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية للجامعات وفقاً لتصنيف فيلوسيتي جلوبال.

الأبرز

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك إن البطولة تستقطب هذا العام عدداً من أبرز لاعبي الغولف في العالم، ونتطلع لاستضافة الفعالية المرتقبة في ملعب دولي عالمي المستوى ومشاهدة منافسات استثنائية في نسخة هذا العام. ولا شك في أن حضور الجمهور المجاني منافسات البطولة يضفي أجواء مذهلة على الفعالية تليق بالمكانة المرموقة لسلسلة بطولات رولكس ضمن جولة دي بي ورلد.

وتوفر نسخة هذا العام العديد من العروض المتميزة للمشاهدين داخل وخارج الملعب، إذ تحتضن قرية البطولة باقةً متميزة من الفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلة. وتشهد البطولة أيضاً إطلاق مبادرات هادفة، وأبرزها «السبت الزهري»، التي تشجع اللاعبين والمساعدين والجمهور على ارتداء ملابس زهرية اللون لتعزيز الوعي بسرطان الثدي في الإمارات وخارجها؛ و«أحد الاستدامة» الذي يسلط الضوء على العديد من المبادرات المستدامة والصديقة للبيئة.

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