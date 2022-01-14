نجوم رياضيون: فخورون بجهود الدولة في مواجهة الجائحة

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية في دولة الإمارات القيام بدورها على أكمل وجه من أجل ضمان سلامة المجتمع من فيروس كورونا والحفاظ على مكتسباته، وذلك من خلال إقرار ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة كل شرائح المجتمع حتى أصبحت مثالاً يحتذى به عربياً ودولياً ومصدر فخر للجميع، الأمر الذي يتطلب التعاون والمشاركة الإيجابية والتطبيق الدقيق من جانب الأسر والأفراد في كل مناطق الدولة.

وفي هذا السياق دعا عدد من الرياضيين في رسائل منهم إلى جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لتقليل الإصابات والمساهمة في التعافي الكامل وعودة الحياة إلى طبيعتها.

تجربة

وقال فيصل الكتبي البطل العالمي في رياضة الجوجيتسو إن الجهود التي بذلت في المراحل السابقة لمواجهة الجائحة وضعت الإمارات في مكانة مرموقة دولياً، وأن كل المنظمات العالمية اعترفت بذلك واعتبرت تجربة الدولة من التجارب الرائدة في مواجهة كل التحديات بثبات ووعي وثقة ما انعكس في إسناد تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية والمنتديات والمعارض والبطولات إلى مدن إماراتية لثقة الجميع في قدرات الإمارات على تحويل كل التحديات إلى فرص نجاح.

وأضاف: الجائحة لم تنته، والعالم بأسره لا يزال يعاني من تأثيراتها ومن هنا يجب أن يتضامن كل أفراد المجتمع مع أجهزة الدولة للاستمرار في تحقيق النجاح تلو الآخر في مواجهة تلك الجائحة، وثقتنا بلا حدود في أبناء الإمارات والمقيمين فيها بأنهم على قدر التحدي وسيتعاونون مع كل التعليمات والإجراءات بإيجابية.

إيجابية

وأكد ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي أنه عندما بدأت جائحة «كورونا»، توقفت الحياة بالكامل في كل قارات العالم لفترة ليست بالقصيرة، وغاب الكثير من الأحباب والأصدقاء، وقال: تنفيذ التعليمات والإجراءات بدقة والتفاعل بإيجابية مع التوجيهات الصادرة من الأجهزة المعنية سيمنع عودة مثل هذه الأمور.

وأضاف: الإمارات تقوم بدورها على أكمل وجه من أجل حماية جميع أفراد المجتمع، وكلنا شركاء وعلينا دور كبير للمساهمة في نجاح كل الجهود، وأوجه رسالتي إلى الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات الطبية والفحص بشكل دوري.

جهد

وأكد فواز عوانة لاعب فريق الكرة بنادي بني ياس: الإمارات قامت ولا تزال تقوم بدورها على أكمل وجه من أجل سلامة المجتمع، ولم تدخر أي جهد في سبيل توفير المستشفيات والمراكز الصحية والأجهزة الطبية لكل المقيمين على أرضها دون استثناء، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمصابين، وما رأيناه يجعلنا نفخر بدولتنا ونعتز بقيادتنا الرشيدة، وقال: رسالتي للجميع، من مختلف فئات المجتمع، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع من أجل تجاوز الظروف الحالية بسلام.

اهتمام

وأكد بدر حارب مدير منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية أن ما تقوم به الإمارات من إجراءات احترازية وحملات توعية للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً من الجميع في هذا الشأن، وقال: قيادتنا الرشيدة أكدت من البداية أن الأزمة ستمر، وأنها تقف بجانب الجميع من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وما نراه اليوم من إجراءات احترازية والعمل وفق ضوابط تضمن السلامة للجميع يؤكد أننا في الطريق الصحيح، ونحن واثقون من عبور الظروف الحالية بنجاح.

التزام

وقالت صفية الصايغ لاعبة منتخب الإمارات للدراجات إن الفترة الحالية تتطلب الالتزام من الجميع بتعليمات الجهات المختصة من أجل الحفاظ على أنفسنا وأهلنا وجميع المحيطين بنا، وفي الفترة الماضية شاهدنا التزاماً من الجميع ومر الموقف بسلام، وفي الوقت الحالي على الجميع مواصلة تطبيق الإجراءات بمنتهى الدقة لتجاوز المتحور الجديد.

وأضافت: أنصح الجميع بضرورة اتباع الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، لأن مثل هذه الأمور تقلل من مضاعفات الإصابة إن حدثت.

وأشارت صفية الصايغ إلى أنها تعرضت للإصابة من قبل لكنها التزمت بالبرنامج الغذائي والوقائي، وأدركت قيمة التزامها بأسلوب حياة صحي يقوم على الرياضة والغذاء الصحي عندما ساهم ذلك بشكل كبير في تقليل تأثيرات الجائحة عليها وشفائها بشكل سريع.

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