انكورا وبلانرنايا إلى نهائي «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تأهل فريقا انكورا وبلانرنايا إلى نهائي بطولة الحبتور الشهرية للبولو والتي تختتم عصر الأحد المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

جاء تأهل فريق انكورا بفوزه على فريق الإمارات بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف فيما تأهل فريق بلانرنايا على حساب فريق الباشا مهرة بنصف جول أي فارق التصنيف «الهانديكاب»،وبنتيجة ستة ونصف مقابل ستة أهداف.

ولعل أهم ظواهر البطولة الحالية «6 جول» هي ابتعاد فريق الإمارات عن مستواه فقد أصبح شغله الشاغل هو البطولتين المقبلتين كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية «16 جول».

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