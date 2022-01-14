عروض ترفيهية في بطولة أبوظبي HSBC للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي وجولة «دي بي ورلد للغولف» عن انضمام بريان ماكفيدن، المغني السابق في فرقة ويستلايف، وفرقة ذا انترناشيونال بلاي بويز لموسيقى الروك، وفريق تريك شوت بويز إلى قائمة الفنانين المشاركين في العروض الترفيهية المُصاحبة لبطولة أبوظبي HSBC للغولف الأسبوع المقبل، وتستضيف قرية البطولة، بالتزامن مع انتقال منافسات البطولة إلى جزيرة ياس، مجموعة من العروض الموسيقية الحصرية واستعراض ضربات الغولف المتميّزة وأنشطة كرة القدم الاستعراضية، بجانب العديد من الفعاليات اليومية لافتتاح بطولات سلسلة رولكس 2022، والتي تقام من 20 إلى 23 الجاري.

وستقدم فرقة ذا انترناشيونال بلاي بويز عرضها يوم الجمعة المقبل، بينما يتصدر ماكفيدن فعاليات يوم السيدات في اليوم التالي، ويُحيي جريج بيرسون، الذي انضم إلى لويس كابالدي الفائز بجائزتي بريت في حفل سباق الفورمولا 1 بأبوظبي، حفله يوم الأحد، كما يُقدم دانيال ستيوارت، المغني ومؤلف الأغاني البريطاني الشهير، موسيقاه الرائعة الخميس المقبل، ويستمتع الجمهور بعروض الصقور والعروض المباشرة وألعاب أخرى بجانب كرة القدم الاستعراضية، فيما يُقدم فريق تريك شوت بويز عروضاً رائعة ومجانية طوال أيام البطولة، ويزخر برنامج الفعاليات بالعديد من المبادرات اليومية، مثل الجمعة الحمراء، التي ستتيح للحاضرين الذين يرتدون ملابس باللون الأحمر الحصول على المثلجات والقهوة المجانية.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن في ديسمبر الماضي عن إتاحة المجال أمام الجمهور لحضور البطولة مجاناً لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 17 عاماً.

مبادرة

وتحتضن مبادرة يوم السيدات، إلى جانب حفل بريان ماكفيدن الرئيسي، مسابقة للفوز بتذكرتي طيران من درجة الأعمال إلى أيّ من الوجهات المستضيفة لجولات دي بي ورلد للغولف في العالم إلى جانب قسائم للمشروبات ومسابقات لتجربة الوجهات المحلية مجاناً ودورة تدريبية احترافية مخصصة لتعليم الغولف للمبتدئين.

ويقدم يوم الأحد المخصص للعائلات سلسلة من الأنشطة للأطفال، بما فيها عروض الشخصيات المحببة واستعراض ألعاب تفاعلية، فضلاً عن إطلاق برنامج صقور المستقبل المخصص لتعزيز روح التنافس بين الأطفال وتحسين مهاراتهم في ملاعب الغولف.

مكانة

ورحب عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالعوائل وجميع محبي الغولف في قرية الفعاليات المصاحبة في ياس لينكس الأسبوع المقبل، لمتابعة نخبة لاعبي الغولف، وقال: تعزز بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في ياس لينكس، مكانة أبوظبي وريادتها العالمية، كما تؤكد على المكانة المرموقة لجزيرة ياس كوجهة ترفيهية مميزة على مستوى العالم.

وأكد عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC ورئيس إدارة الأعمال الدولية أن بطولة أبوظبي HSBC حدث رائع يستمتع به جميع أفراد العائلة، وقال: هدفنا توفير عالم من الفرص ويستمر برنامج Future Falcons في مساعدة الجيل القادم على تجربة الرياضة التي نحبها جميعاً. وإذا لم يكونوا خارج حقل اللعب للاستمتاع بالفعاليات الحماسية، فسيتاح للمشاهدين من جميع الأعمار فرصة للتفاعل بشكل كبير مع مثل هذه المجموعة الرائعة من الأنشطة المجانية والترفيهية المتاحة لجميع أفراد الأسرة.

تجربة

قال توم فيليبس رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط لجولة دي بي وورلد: «يسعدنا أن نستضيف هذه العروض الزاخرة بالنجوم العالميين، مثل بريان ماكفيدن وفرقة ذا انترناشيونال بلاي بويز، على مسرح ياس لينكس، وحرصنا على تصميم قائمة المشاركين في عروض عطلة نهاية الأسبوع لتُناسب جميع الأعمار، وتمنح عُشّاق الغولف والمبتدئين فيها فرصة اختبار تجربة لا تُنسى، ونتطلع قُدماً إلى الترحيب بالجميع في الموقع الجديد على جزيرة ياس وتعريفهم بما ستُقدمه عطلة نهاية الأسبوع في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف».

وتوفر جزيرة ياس، المركز الرئيسي للترفيه والتسلية وتجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي، مزيجاً فريداً يجمع بين المناظر الخلابة ومقومات الضيافة الفاخرة، إضافة إلى العديد من مرافق الترفيه والتسلية الحائزة على جوائز مرموقة، مما يضمن لعشاق البطولة الاستمتاع بتجربة استثنائية.

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