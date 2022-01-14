مباراتان في الدور النهائي لكأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام اليوم مباراتان بصالة نادي الشارقة في الدور النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، ويلتقي الجاران النصر متصدر المجموعة الأولى مع الوصل، وصيف المجموعة الثانية، في ديربي بر دبي، ويلعب الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع العين وصيف المجموعة الأولى.

وتقام الجولة الثانية غداً، وتشهد مباراتين بصالة راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، ويلتقي الشارقة مع الوصل، والعين مع النصر، وستقام الجولة الأخيرة 21 الجاري على أرض صالتين تتحددان بالقرعة بين الأندية الأربعة، وتجمع المباراة الأولى بين صاحبي المركز الثاني بالمجموعتين، والمباراة الختامية بين متصدر المجموعتين لتحديد المراكز من الأول للرابع.

وكان فريقا النصر والعين أكملا عقد فرق مربع ذهب الدور النهائي للبطولة من المجموعة الأولى، فيما حجز الشارقة والوصل مقعديهما عن المجموعة الثانية، وبنهاية الدور التمهيدي فقدت فرصة التأهل لدور المربع الذهبي للبطولة وهي الجزيرة ودبا الحصن ومليحة وشباب الأهلي، الذي انسحب من البطولة بدواعي عدم تأجيل مباراة فريقه مع الشارقة في ختام الدور التمهيدي للبطولة.

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