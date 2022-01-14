خمسون نوعاً من التوابل ممنوعة على الرياضيين في أولمبياد بكين.. لماذا؟

المصدر: البيان

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سيتمتع الرياضيون المشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، بلائحة أطعمة تضم 678 طبقًا، وسيتم إعداد هذه الأطباق بطريقة شهية ووفقًا لمعايير صارمة، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وبحسب الصحيفة، لن يُسمح باستخدام بأكثر من 50 نوعًا من التوابل شائعة الاستخدام، مثل الفلفل الأسود وأوراق الغار.

ويعود سبب المنع إلى أن هذه التوابل تعدّ منبهات تنتقل عن طريق الغذاء، وتحتوي على مادة السلفاميثوكسين التي تنتمي إلى قائمة المنشطات.

فهل استهلاك حبوب الفلفل في حياتنا اليومية يؤثر على صحتنا؟

وفقًا للخبراء، تنقسم المنشطات المشتقة من الغذاء إلى فئتين: المنشطات الذاتية الموجودة بشكل طبيعي في الطعام والمنشطات الخارجية المضافة صناعياً. من بينها، الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على المنشطات التي تنقلها بكمية قليلة، لذلك لا يسبب تناول الناس العاديون لها ضررا على صحتهم.

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