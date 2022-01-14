تألق «العاصفة» و«الشحانية» بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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يواصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في المرموم لليوم السادس الذي خصص لسباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اليذاع لمسافة 6 كلم، حيث أقيمت 29 شوطاً بواقع 16 في الفترة الصباحية و13 في المساء، وواصلت هجن مؤسسة العاصفة تألقها واقتسمت معها هجن الشحانية الفوز في الأشواط الرئيسية على مستوى البكار والجعدان.

وجاء تألق هجن العاصفة بعد سيطرتها على الصدارة من خلال الشوطين الرئيسيين لليذاع المهجنات بالفترة المسائية، وأبدع المضمر المميز للشعار ذو اللونين الأبيض والأسود غياث الهلالي، في قيادة «الشاهينية» للفوز في منافسات اليذاع البكار المهجنات بعد وصولها خط النهاية في 8:52:5 دقائق، وكان «شاهين» لهجن العاصفة عند الموعد في تحدي اليذاع الجعدان المهجنات، ونجح في تقدم المنافسين منذ وقت مبكر وأكمله في 8:50:9 دقائق.

وبالمقابل وضعت هجن الشحانية بصمتها من خلال الشوطين الرئيسيين لليذاع المحليات، وقاد المضمر الذهبي سالم فاران المرّي «أجيال» بشعار هجن الشحانية لصدارة اليذاع البكار المحليات في 8:49:2 دقائق، وكرر المضمر الذهبي تألقه بالشوط الثاني والمخصص لليذاع الجعدان المحليات، وقدم «الذيب» على القمة في 8:54:7 دقائق.

التحديات الصباحية

وتألق شعارا هجن العاصفة وهجن الرئاسة في التحديات الصباحية لسن اليذاع وسيطر شعار هجن العاصفة والذي يقوده تضميرياً غياث الهلالي على صدارة اليذاع البكار المحليات عن طريق «الشاهينية» التي 9:02:7 دقائق.

وتألقت هجن الرئاسة بالشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات من خلال «شاهين» الذي قاده محمد المهيري للصدارة في 8:53:5 دقائق، وحمل الشوط الثالث لليذاع البكار المهجنات ألوان شعار هجن الرئاسة، عبر فوز «شواهين» بقيادة محمد المهيري بالصدارة في 8:59:4 دقائق، وسجلت هجن الرئاسة ظهورها مجدداً بواسطة «شاهين» الذي حسم معركة اليذاع الجعدان المهجنات بقيادة محمد المهيري في 8:58:4 دقائق.

رموز الثنايا

تتوقف المنافسات بمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن اليوم، وتعود للانطلاق صباح ومساء غد من خلال منافسات الثنايا لهجن أبناء القبائل، عبر 32 شوطاً بين الفترتين الصباحية والمسائية، وسيكون التنافس على رموز سن الثنايا «كأسي سمو ولي عهد دبي للبكار المفتوح والإنتاج» و«بندقيتان للجعدان المفتوح والإنتاج»، في الفترة المسائية.

مزاد

ا ختتمت على منصة ميدان المرموم فعاليات مزاد المرموم التاسع «ب» للإنتاج الشخصي «فطامين»، وسط مشاركة كبيرة من أهل الهجن.

وعرضت في اليوم الرابع للمزاد 66 مطية، وكان الفائز الأكبر الإعلامي حمد بن ضبيب الشامسي الذي لم يتأخر عن دفع 120 ألف درهم للحصول على البكرة بنت ناصي «المختبر سويحان» والأم الشاهينية، وتمكن المزايد محفوظ بن خميس الجنيبي من حصد ملكية البكرة بنت متعب الصغير مقابل 110 آلاف درهم.

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