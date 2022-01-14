نورة الجسمي: تفعيل مبادرة «الدراجات للجميع» في مارس

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت نورة الجسمي أن المرأة الإماراتية أصبحت في مكانة مختلفة، ونجحت في تحقيق القيمة المضافة في الكثير من المجالات، وتبحث دائماً عن الجديد في تطوير نفسها وتحقيق الإنجازات في كافة المجالات بفضل دعم القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

أكدت نورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات وعضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، عضو اللجنة النسائية بالمجلس الدولي للدراجات الهوائية، أن شهر مارس المقبل سيشهد بدء تفعيل مبادرة جديدة تهدف لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات، من خلال مبادرة الاتحاد الآسيوي التي تحمل اسم «الدراجات للجميع» حيث تم تشكيل اللجنة الخاصة بالمبادرة من قبل الاتحاد القاري، وأشارت نورة الجسمي إلى إن وجودها في الاتحاد الآسيوي برئاسة أسامة الشعفار، سيكون له دور مهم في دعم اللعبة في الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، لا سيما أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالبطولات.

وعن إمكانية إقامة نسخة جديدة من «طواف دبي النسائي الدولي للدراجات» والذي أقيمت نسخته الأولى في 2020 قالت: نأمل أن يعود السباق مجدداً إلى دبي حيث يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشارك بالنسخة الأولى 14 فريقاً عالميا وكانت تجربته مميزة، ضمن مبادرات المدن الصديقة للبيئة.

اتفاقيات

وأوضحت الجسمي أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات تعاون مع الجانب السعودي لتطوير رياضة الدراجات، ويوجد العديد من الأفكار الإيجابية بين أعضاء المجلس سنعمل على تفعيلها.وعن عضويتها في إدارة الاستثمار بنادي النصر قالت: التواجد في نادي النصر بشركة الاستثمار تكليف أتشرف به، وثقة أفخر بها من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ، ولن أدخر أي جهد في جذب الرعاة للنادي وهو عمل ليس بالسهل حيث يحتاج إلى خبرة كبيرة وعلاقات مميزة ، وستشهد الفترة المقبلة توقيع عقود رعاية جديدة ومهمة للنادي من أجل تنويع الاستثمار وزيادة المداخيل، وتطوير آليات التسويق بما يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تشهد متغيرات تسويقية وترويجية كبيرة، .

وأضافت : أعمل حالياً على تهيئة فرص جديدة من أجل الترويج للسياحة الرياضية في الإمارات وهو الأمر الذي أصبح ضرورياً في الوقت الحالي في ظل تأثيرات «كورونا »على المشهد الرياضي العالمي، وبروز دور الإمارات في حل الكثير من الأزمات للاتحادات الدولية واستضافة العديد من البطولات التي كانت ستلغى، بما يعزز مكانتها دولياً.

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