شواطئ جميرا تحتضن «دبي للشراعية الحديثة» الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شواطئ جميرا، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ كرنفال بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة، الأحد المقبل، ويعد باكورة أنشطة النادي في 2022، بعدما تأجل سباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً مؤخراً، بسبب حالة البحر وسرعات الرياح، وتقام بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة، بحلة جديدة للمرة الأولى، حيث تقام بمشاركة مفتوحة، تجمع مختلف الأعمار والفئات، بعدما شرع الناديان في تنظيم سباقات الناشئين والأشبال في المواسم الماضية لتتغير الوجهة بمنافسات تخدم أكبر شريحة من أفراد المجتمع، لما تحظى به هذه الرياضات من اهتمام كبير من المواطنين والمقيمين بالدولة، وتشمل المنافسات 4 فئات، الأولى لقوارب الأوبتمست، والفئة ثانية قوارب هاندكاب بي واي 951 (الأخضر)، والفئة الثالثة قوارب ليزر ريدايال وستاندرت وروستير 8.1 (الذهبي)، والرابعة القوارب السريعة وكاتمران 950 (الأحمر).

تعاون

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: نحن سعداء باستمرار التعاون بين المؤسسات الرياضية في دبي، من خلال الشراكة بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي لزوارق الشاطئ في تنظيم فعاليات تخدم أكبر شريحة من أفراد المجتمع، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المشتركة في إثراء الساحة بالعديد من الأنشطة نحو مجتمع رياضي مُعافى.

وأضاف: يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عدة مواسم على إحياء رياضة الشراعية الحديثة، والتي يعتبر مؤسساً لها، حيث أطلق مع نهاية القرن الماضي أول فريق وطني لهذه الرياضة، وأسس فريق «بحر دبي» العالمي منذ عام 2006، وشارك في العديد من المناسبات، حيث أصبح لاعب النادي حينها يوسف بن لاحج أول رياضي يحقق لقباً خارجياً في بطولة البارح الدولية بالبحرين، فيما استطاع لاعب النادي حينها عادل خالد البستكي المشاركة ضمن وفد الدولة في منافسات الشراعية الحديثة في دورة الألعاب الأولمبية بالصين (بكين 2008).

وتابع: درج النادي على تنظيم العديد من البطولات المختلفة في الرياضات الشراعية الحديثة منذ تأسيسه، ومنها مونديال العالم عام 1998 ومونديال (التوبر) 1996، كما أطلق العديد من الفعاليات لا سيما بطولة دبي جونيور ريغاتا منذ عام 2000، وبطولة آل مكتوم للشراعية الحديثة ومهرجانات (بحر دبي)، ويتأهب يوم الأحد لإقامة كرنفال مجتمعي مرتقب، يجمع العديد من الفئات المختلفة.

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