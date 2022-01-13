اتحاد الكاراتيه يكرّم سعيد حارب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلّد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، شهادة الحزام الأسود 7 دان الفخري من الاتحاد الدولي للكاراتيه، مع شهادة للحزام من اتحاد الإمارات للكاراتيه ودرع بطولة العالم للكاراتيه تقديراً لجهوده والتعاون المستمر في دعم أنشطة الاتحاد الدولية والعالمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه إلى مجلس دبي الرياضي من أجل تقديم الشكر على الدعم الكبير من مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي بطولة العالم، وما قدمه المجلس للاتحاد في بطولة العالم للكاراتيه الأخيرة التي استضافت دبي نسختها الخامسة والعشرين في نوفمبر الماضي بمجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، وخاضت منافساتها 117 دولة بإجمالي الحضور الذي تخطى 3000 رياضي.

كما قدم الرزوقي أيضاً شهادة الحزام الأسود 6 دان الفخري من الاتحاد الدولي للكاراتيه إلى ناصر آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، مع شهادة للحزام من اتحاد الإمارات للكاراتيه ودرع بطولة العالم للكاراتيه، مع تكريم فريق عمل مجلس دبي الرياضي.

وعبّر الرزوقي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم الأخيرة، عن امتنانه للدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في دعم كل الأنشطة الرياضية بصفة عامة واتحاد الكاراتيه بصفة خاصة، مما يترجم نهج الشراكة بين مؤسسات الوطن، ويؤمن المساندة المطلوبة لإنجاح المحافل التي تستضيفها الدولة على كل المستويات، ويؤدي لانتشار الممارسات الرياضية في أوساط المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز