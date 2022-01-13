«زعزعة» تقتنص كأس ولي عهد دبي للإيذاع

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تواصلت المنافسات القوية بن هجن أبناء القبائل لسن الإيذاع لمسافة 6 كلم في ميدان المرموم أمس ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهدت المحطة الخامسة للكرنفال مشاركة نحو 1300 مطية على مدار 36 شوطاً، بواقع 20 شوطاً صباحياً، و16 شوطاً في الفترة المسائية منها أربع أشواط مثيرة للرموز. واقتنصت «زعزعة» كأس سمو ولي عهد دبي للأبكار المفتوح بشعار سعيد جابر عبد الله محمد مسجلة زمناً قدره 8:50:1 دقائق، وتألق «مرموق» في قمة الجعدان بانتزاعه بندقية الشوط المفتوح بشعار محمد سعيد محمد العامري مسجلاً زمناً قدره 8:48:2 دقائق.

وهيمن شعار محمد عتيق زيتون المهيري على رمزي الإنتاج في الشوطين الثالث والرابع، حيث حلقت «الشاهينية» بكأس سمو ولي عهد دبي للأبكار مسجلة زمناً قدره 8:49:1 دقائق، فاز «السريع» بالشعار ذاته ببندقية الجعدان مسجلاً زمناً قدره 8:54:3 دقائق.

من جهة أخرى، يشهد ميدان المرموم لقاءً ساخناً بين المؤسسات الكبيرة وشعارات أصحاب السمو الشيوخ اليوم في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال المشاركة في تحديات سن الإيذاع لمسافة 6 كلم التي تتضمن 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية.

تحدي الصباح

بالعودة إلى أبرز النتائج في الفترة الصباحية لهجن أبناء القبائل التي جرت يوم أمس لسن الإيذاع، افتتح شعار عبد الله حمد سالم العود سعيد العامري مشوار الانتصارات بحسم صدارة الشوط الأول للأبكار المحليات عبر «شواهين» مسجلة زمناً وقدره 9:02:7 دقائق، ونالت «شف» بشعار خليفة سعيد سالم عويص الدرعي صدارة الشوط الثاني للأبكار المهجنات مسجلة زمناً قدره 9:04:7 دقائق. كما تصدر «هباش» بشعار سعيد مبارك سعيد حمد المنصوري الشوط الثالث للجعدان المحليات مسجلاً زمناً قدره 9:06:9 دقائق.

المزاد التاسع

شهد ثالث أيام مزاد المرموم التاسع «ب» عرض 69 مطية للإنتاج الشخصي «فطامين»، والذي أقيم مساء أول من أمس على منصة ميدان المرموم، وسط منافسة شرسة بين المزايدين الساعين لاقتناء أفضل السلالات في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ونجح المشتري محمد راشد بن مرخان في شراء ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب متعب الصغير بعير المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والأم شمردلة مقابل 220 ألف درهم.

ونجح الإعلامي حمد بن ضبيب الشامسي في اقتناء القعود ولد ناصي «المختبر سويحان» وأمه الشاهينية، وذلك بعد منافسة شرسة مع عدد من المزايدين. وعاد محمد حمد سعيد الهاشمي مجدداً لاقتناء الأفضل من خلال المزاد، حيث حاز هذه المرة على ملكية البكرة بنت صوغان ولد شقراء «العاصفة» وأمه «الشامخة» مقابل 130 ألف درهم.

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