منصور بوسمرة يستقيل من «صالات» النصر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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في أول رد فعل في نادي النصر، بعد الخروج من دوري الخمسين لكرة قدم الصالات، عقب خسارة الفريق في الدور ربع النهائي أمام البطائح 5 /‏ 4، تقدم منصور بوسمرة مشرف الفريق، باستقالته، معتذراً عن مواصلة المشوار في منصبه، موضحاً أن استقالته لا علاقة لها بالخروج من البطولة، متمنياً في الوقت ذاته إتاحة الفرصة لوجه جديد ليستكمل ما بدأه قبل سبع سنوات، خلال مهمته مع القلعة الزرقاء. وكان قد اكتمل عقد فرق نصف النهائي، بالرباعي اتحاد كلباء والشارقة، والبطائح مع الظفرة.

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