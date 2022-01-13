الإمارات واستراليا ودياً تحضيراً لآسيوية اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يلتقي في الخامسة من مساء اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد نظيره المنتخب الاسترالي، على صالة نادي مليحة الرياضي، وذلك في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين للرجال والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 18 لغاية 31 الجاري، والمؤهلة لكأس العالم 2023 في الدنمارك والنرويج.

وسيقف الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده الجزائري سفيان حيواني ومساعدة الوطني صقر عبيد على جهوزية المنتخب، للاطمئنان إلى ما وصل إليه اللاعبون من إمكانات بدنية وفنية بعمل جماعي خلال محطات الإعداد للمنتخب.

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