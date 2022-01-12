نجما الغولف فليتوود وسكوت في «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت بطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io، والتي يحتضنها ملعب نادي الإمارات للغولف، خلال الفترة من 27 ولغاية 30 يناير الجاري، عن مشاركة تومي فليتوود، المصنف الأول في أوروبا سابقاً، وآدم سكوت، الفائز ببطولة الماسترز، في منافسات البطولة التي تمثل ثاني فعاليات سلسلة بطولات رولكس، ضمن جولة دي بي ورلد 2022. ويشارك فليتوود، الفائز ببطولة دي بي وورلد خمس مرات، للمرة الحادية عشرة في البطولة.

وتعد منصة Slync.io، المزود الرائد للخدمات اللوجستية المبتكرة، التي ترسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، وهي الجهة الراعية الرسمية الجديدة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، والتي أصبحت إحدى فعاليات سلسلة بطولات رولكس، ضمن جولة دي بي وورلد لأول مرة، اعتباراً من عام 2022، وتمثل النسخة الأولى من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، مناسبةً مميزةً للاعب سكوت، الحاصل على بطولة الماسترز عام 2013، والذي يعود إلى ملعب المجلس، بعد 20 عاماً من ظهوره الأخير في هذه البطولة.

حدث

وينضم النجمان إلى مجموعةٍ من نخبة لاعبي الغولف العالميين، المشاركين في البطولة، مثل كولين موريكاوا، الفائز أخيراً بلقب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وبطولة الغولف المفتوحة 2021، وروري ماكلروي، الفائز بأربعةٍ من ألقاب البطولات الكبرى، وبول كيسي، حامل اللقب، وسيرجيو جارسيا، حامل اللقب السابق، والفائز ببطولة الماسترز لعام 2017.

طموح

ويتطلع اللاعب فليتوود، الذي حصل على أربع نقاط من أصل خمس، خلال مشاركته الأولى في كأس رايدر لعام 2018، للحصول على لقب البطولة التي لم يغب عنها منذ عام 2012. وقال فليتوود الفائز بسلسلة رولكس، والحاصل على لقبين في أبوظبي: «يسرني أن أزور دبي، لأبدأ الموسم كل عام من الشرق الأوسط، حيث أشارك في بطولةٍ أملك تصوراً واضحاً عنها».

في حين، أكد سكوت، اللاعب الحاصل على بطولة الماسترز لعام 2013، عودته للمشاركة في البطولة لأول مرة، منذ عام 2002، وتضم قائمة الإنجازات التي حققها، حصوله على لقبين في الشرق الأوسط، ولقب بطولة أستراليا للغولف لعام 2019، وهو أول لاعب أسترالي يحقق لقب بطولة الماسترز، وقال النجم البالغ من العمر 41 عاماً: «أتطلع بشغف للعودة إلى نادي الإمارات، بعد غياب استمر 20 عاماً».

تفاؤل

بدوره، قال كريس كيرشنر، الرئيس التنفيذي لمنصة Slync.io: «نشعر بحماس كبير، لوجود نخبة من لاعبي الغولف العالميين في النسخة الأولى من بطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم، الذي يليق بعشاق هذه الرياضة، ومجتمع الغولف بدبي.

من جانبه، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة «يعكس انضمام فليتوود وسكوت إلى نخبة لاعبي الغولف المشاركين في البطولة، الأهمية الاستثنائية لهذه الفعالية الرياضية، وتُعد دورة هذا العام، الأكثر تميزاً في تاريخ البطولة، بفضل مشاركة أكبر عدد من النجوم العالميين، مع السماح لعشاق هذه الرياضة، بحضور المنافسات مجاناً».

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