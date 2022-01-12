خالد القبيسي وابنتاه يمثلون «أبوظبي للسباقات» في «فورمولا الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل رياضة سباقات السيارات في الدولة تعزيز حضورها العالمي في كبرى المحافل الدولية للرياضة، بمشاركة فريق أبوظبي للسباقات، بالتعاون مع بريما رايسينج، بثلاث سيارات في بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، والتي كانت تحمل سابقاً اسم فورمولا 3 آسيا.

ويشارك كل من خالد القبيسي وابنتيه آمنة وحمده في منافسات بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، ويعود السائق المخضرم في فئة جي تي خالد القبيسي بجانب ابنتيه، إلى منافسات البطولة بعد مشاركته فيها خلال الموسم الماضي، ليشارك مجدداً في جولاتها الخمس التي تنطلق من حلبة مرسى ياس، كما تقام ثلاث جولات من البطولة في دبي، حيث أحرز خالد القبيسي الفوز في سباق 24 ساعة في العام الماضي.

كما تشارك آمنة القبيسي 21 عاماً في البطولة للمرة الثانية، حيث تخوض منافساتها إلى جانب شقيقتها الصغرى حمده 19 عاماً، والتي كانت قد قدمت موسماً قوياً في عام 2021 وصعدت إلى منصة التتويج في بطولة فورمولا 4 إيطاليا، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حمدة في السباقات على متن سيارة فورمولا تاتوس المعتمدة لهذه البطولة.

ويساهم فريق أبوظبي للسباقات في تعزيز حضور الإمارات في منافسات رياضة السيارات على الساحة الدولية وترسيخ مكانة قوية لها، ويحظى الفريق بدعم ورعاية العديد من كبرى الشركات العالمية، ومن ضمنها ستراتا وكاسبرسكي، بالإضافة إلى الشريك الأحدث كابتشي كوتينغز.

وقال رينيه روزين، مدير فريق بريما: «سعداء بمواصلة العمل والتعاون مع فريق أبوظبي للسباقات وعائلة القبيسي، حيث شهدت السنوات الماضية تعاوناً وثيقاً جمعنا مع خالد وآمنة وحمدة، ونتطلع لمشاركتهم في هذه البطولة. كما نجدد دعمنا لبطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية، فقد استمتعنا بخوض منافسات البطولة في الموسم الماضي وتجربتنا الإيجابية خلالها ومستعدون لخوض منافسات هذا الموسم بأعلى مستويات المنافسة».

وتنطلق الجولة الافتتاحية من بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية يوم الجمعة الموافق 21 يناير في حلبة مرسى ياس، وتستضيف دبي ثلاث جولات بعد ذلك، لتعود منافسات البطولة إلى أبوظبي في الجولة الختامية التي تقام بتاريخ 18 فبراير بالتزامن مع سلسلة لو مانز آسيا.

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