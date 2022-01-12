«الطائرة» تتوقف عن التحليق

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أخطر اتحاد كرة الطائرة، أندية الدولة المشاركة في مسابقات الموسم الجاري، بإيقاف جميع بطولات مختلف الفئات العمرية حتى 21 الجاري، وأوضح الاتحاد أن القرار بسبب تزايد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ومنح الأندية واللاعبين فرصة للتعافي. ووجه الاتحاد الأندية بضرورة التنبيه على اللاعبين بالحصول على الجرعة الثالثة الداعمة للقاح.

وأكد أنه سيتم إخطار الأندية بجدول مباريات المسابقات بعد تعديلها. كما أشار الاتحاد إلى إنه سيصدر كذلك مواعيد المباريات المؤجلة في الفترة الأخيرة، على أن لا يتم قبول أي طلبات للتأجيل، بعد استئناف المسابقات وفق الموعد المحدد.

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