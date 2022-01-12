كأس العرب ودولية التايكواندو بالفجيرة فبراير المقبل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تستضيف إمارة الفجيرة خلال فبراير المقبل بطولتي كأس العرب ودولية التايكواندو.

وذكر العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو أن الموسم 2022 سيكون حافلاً بالبطولات التي سيتم تنظيمها على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن الموسم الرياضي 2021 - 2022 انطلق في أكتوبر من العام الماضي، ويضم 12 بطولة على المستوى المحلي، منها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما على المستوى الدولي سينظم الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العربي للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية بطولة كأس العرب، والتي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك يومي 3 و4 فبراير المقبل، بينما ستقام بطولة الفجيرة الدولية المصنفة جي 2، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو في (6 - 8) فبراير المقبل.

وقال الزيودي: سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم مؤتمر صحافي للإعلان عن جميع التفاصيل الفنية والإدارية للبطولتين وحجم المشاركات المتوقعة، خصوصاً وإن نخبة من أفضل اللاعبين العالميين سبق لهم المشاركة في بطولات التايكواندو الكبرى التي استضافتها ونظمتها الفجيرة في السنوات الماضية.

وأكمل: تأتي هاتان البطولتان في واجهة البطولات التي ساهم اتحاد التايكواندو في الإشراف عليها وتنظيمها بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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