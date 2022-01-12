التأهل إلى المونديال هدف «يد الإمارات»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكد اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في يناير عام 2023، في الدنمارك والنرويج، هو الهدف من مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية العشرين، التي تحتضنها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، وأن المنتخب يسعى أن يكون ضمن المنتخبات الخمسة الأولى التي ستتأهل لكأس العالم بولندا والسويد 2023، وينشد منتخب اليد العودة إلى نهائيات كأس العالم، خصوصاً أنه سبق للمنتخب تحقيق هذا الإنجاز بالتأهل إلى مونديال 2015، وكاد يكرر إنجازه في البطولة الآسيوية الأخيرة في الكويت مطلع عام 2021، حين حل بالمركز الخامس، بينما تأهلت أربع فرق للمونديال.

وتشهد البطولة مشاركة 16 دولة تمثل منتخبات النخبة في القارة الآسيوية. ويدشن منتخبنا مشواره بالبطولة بمواجهة العراق في 18 يناير الجاري، ويلعب مباراته الثانية مع سلطنة عمان في 19 يناير ولقاءه الثالث والأخير بالدور الأول مع المنتخب القطري في 20 يناير الجاري.

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