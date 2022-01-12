«المفتوح» يتصدر المشهد في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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خطفت أشواط فئة المفتوح للحر والشاهين الأضواء في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وذلك وسط مستويات قوية في هذه الفئة التي أقيمت على مدار يومين حافلين بالقوة والندية.

وشهدت أشواط المفتوح شاهين التي أقيمت أمس، تفوق فريق «إم أر إم» وحصده المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي الأول فرخ، بالطير «إس كيه 7» بالمركز الأول بزمن 18،972 ثانية، والطير «مايهاب» ثانياً بـ 19،119 ثانية، والطير «موج» ثالثاً بـ 19،358 ثانية.

وحصد عبدالله سعيد المري المركز الأول في الشوط الرئيسي الثاني فرخ، بالطير «حاضرين» بزمن 18،189 ثانية، يليه أحمد عبيد المهيري بالطير «في 28» بـ 18،452 ثانية، وثالثاً فريق «إف 3» بالطير «9» بـ 18،613 ثانية.

وكسب عمران فالح النعيمي المركز الأول بالشوط الرئيسي الثاني جرناس، بالطير «الحسم» بزمن 17،274 ثانية، يليه فريق النيف بالطير «إس 447» بـ 17،289 ثانية، وبالمركز الثالث راشد سعيد المنصوري بالطير «خلف» بـ 17،423 ثانية.

تألق

وفي أشواط المفتوح حر، تألق فريق الوصل ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيسي الأول فرخ، بالطير «إتش 1» بزمن 18،235 ثانية، والطير «إتش 9» بزمن 18،703 ثانية، والطير «إتش 2» بزمن 18،808 ثانية.

وفي الشوط الرئيسي الأول جرناس، كسب الطير «عنتر» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، المركز الأول، بزمن 19،864 ثانية، وجاء ثانياً فريق الوصل بالطير «حبوبه» بزمن 20،170 ثانية، وثالثاً أحمد سيف الفلاسي بالطير «ذيبان» بزمن 20،317 ثانية.

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